В РФ допустили в будущем «плавающий» формат ограничений по COVID-19

11.06.2020, 21:48, Новости дня

Ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса в России, возможно, будут плавающими, их могут вводить, например, на выходные, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Есть формат в том числе «плавающего» режима ограничений. Могут использоваться разные режимы. Жесткий карантин, «плавающие» какие-то мероприятия, которые, ну, скажем, когда ограничения вводятся в выходные дни. Такой вариант тоже существует (…) и может использоваться», – передает ТАСС слова министра. Об этом он сообщил в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

Однако, по словам Мурашко, на ситуацию с коронавирусом в РФ могут оказать влияние природно-климатичесие факторы или повторные завозы инфекции из других стран, передает РИА «Новости».

«Несколько факторов существуют. И говорят, и сегодня уже статистические данные о том, что да, бывают повторные заносы, это те, скажем, населенные пункты и государства, где ситуацию удалось стабилизировать. Но при этом существует и природно-климатические факторы», – отметил глава ведомства.

Между тем, министр пояснил, что лучшим вариантом было бы появление сразу нескольких вакцин от COVID-19.

«Это лучший вариант всегда, когда на рынке появляется несколько вакцин. Поскольку [вакцины] изготавливаются на различных платформах, и разный тип вакцин, соответственно, для них существуют разные группы, в том числе и профиль безопасности, для кого может использоваться тот или иной лекарственный препарат», – рассказал Мурашко.

Ранее ученые из Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева составили математические модели распространения коронавируса в мире, согласно которым, пандемия в большинстве стран, в том числе в России, завершится в июле.

При этом общее число выздоровевших после коронавируса пациентов в России достигло 261 тыс. 150 человек – это 52% от общего числа случаев коронавируса в стране.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.