В Москве за сутки умерли 49 пациентов с коронавирусом

11.06.2020, 21:48, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 49 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 49 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 3187 человек.

Днем ранее в Москве умерли 53 пациента с коронавирусом.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные медики спасли десятки тысяч людей с коронавирусом, в том числе порядка 65 тыс. тяжелобольных. Он также констатировал, что летальность от коронавируса в Москве ниже, чем в мире.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.