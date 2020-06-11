 

В Москве арестован вор в законе Вася Бандит

11.06.2020, 21:48, Новости дня

Бабушкинский суд Москвы отправил в СИЗО вора в законе Игоря Кокунова, известного как Вася Бандит, занимающего высшее положение в преступной иерархии 27 лет.

«Постановлением Бабушкинского суда в отношении Кокунова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 августа», – сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Уточняется, что обвинение ему пока не предъявлено.

По данным представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольги Врадий, следователи возбудили в отношении 56-летнего вора в законе уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Напомним, с 1993 года, то есть на протяжении 27 лет, за подозреваемым признано высшее положение в преступной иерархии. Он неоднократно судим за совершение краж, грабежей, разбоев и вымогательств.

По данным следствия, Вася Бандит и участники возглавляемых им преступных сообществ «совершали похищения предпринимателей, вымогательства, разбойные нападения, мошеннические действия, организовывали нелегальный бизнес».

Криминальному авторитету грозит до 15 лет заключения.

Напомним, в апреле прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, который серьезно ужесточает уголовную ответственность для криминальных авторитетов и лидеров ОПГ.



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