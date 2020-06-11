 

Мнение: Война с памятниками. 11.06.2020

11.06.2020, 21:45, Разное

В Лондоне по требованию общественности организовано снесли памятник владельцу Вест-Индийской Компании и работорговцу Роберту Миллигану.
На момент своей смерти в 1809-м году, Миллиган владел 2 сахарными плантациями и 526 рабами на Ямайке.
Статуя была поставлена в 1895-м году в знак "гениальности и настойчивости Роберта Миллигана и в память о его достижениях".

В Британии сейчас зарегистрировано более 15 петиций направленных на снос памятников деятелям связанным с работорговлей.

PS. До кучи.

В Пуле завтра будет демонтирован памятник участнику англо-бурской войны и основателю всемирного скаутского движения Роберту Баден-Паэуллу, который был поклонником расизма и Адольфа Гитлера.

Лейбористская партия заявляет, что будет рассматривать вопрос удаления и других спорных памятников на общественной территории.
Обсуждается вопрос демонтажа памятника маршалу авиации Харрису за военные преступления в годы второй мировой войны (прежде всего за убийства гражданского населения в результате неизбирательных бомбардировок городов Германии).

Ну а там и до королевы Виктории в Лидсе недалеко. Пока что отделалась пятнами краски.

Поветрие уже докатилось до Албании.
Либеральные группы требуют сноса целого ряда памятников, начиная с национального героя Скандербега и заканчивая памятники деятелям советского периода.

Ну и возвращаясь к США.

В Ричмонде с помощью мусоровоза снесли памятник "Погибшему полицейскому".
Памятник был установлен в честь полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей. Ранее статуя неоднократно подвергалась актам вандализма.

Памятник погибшим солдатам Конфедерации в Бентонсвилле (Арканзас) решением местного совета будет перенесен в частный парк.

Подбираются и к Арнольду в Коламбусе.

В Бостоне демонтировали еще один памятник Христофору Колумбу, которому ранее неизвестные отрезали голову.

Во Флориде памятник Колумбу пока стоит, его облили красной краской и грозятся прийти и закончить начатое.

1. Республиканская партия США заблокировала инициативу демократов по удалению памятников деятелям Конфедерации из Сената США.
2. Суд в Ричмонде на 10 дней заблокировал снос самого известного памятника генералу Ли.
3. Трамп заявил, что даже не будет рассматривать вопрос переименования американских военных баз названных в честь генералов Конфедерации. По его мнению у них чудесные названия.
4. Ряд местных советов в городах с демократическими мэрами начинают поднимать вопросы о переименовании улиц и прочей топографии, после того как закончат с памятниками.

В целом, по сравнению с тем, что происходит сейчас, снос памятников в 2017-м году выглядит простой разминкой.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / Вирус мутировал? Российские ученые сообщили о новых симптомах COVID-19

07.06 / “Прыгал на машине”: известного рэпера задержали в Москве из-за неадекватного поведения

11.05 / Ирина Шейк провела День матери в компании Брэдли Купера: фотодоказательство

07.05 / После пандемии коронавируса в России могут вырасти цены на товары и услуги

06.06 / Пациентам с тяжелой формой коронавируса необходимо проводить еще один тест

08.06 / Пострадавший от наводнения Пенкин взмолился о помощи: Это встало мне в 10 миллионов

04.06 / “Настоящая русская баба”: Боня похвасталась навыками сантехника

26.05 / “Лучше бы детей рожала”: извивающуюся под музыку Каменских разгромили

03.05 / Доктор Комаровский рассказал, поможет ли противогаз защититься от коронавируса

05.05 / Личное: Рудковская против Шкулёвой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска