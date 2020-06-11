Мнение: Война с памятниками. 11.06.2020

11.06.2020, 21:45, Разное

В Лондоне по требованию общественности организовано снесли памятник владельцу Вест-Индийской Компании и работорговцу Роберту Миллигану.

На момент своей смерти в 1809-м году, Миллиган владел 2 сахарными плантациями и 526 рабами на Ямайке.

Статуя была поставлена в 1895-м году в знак "гениальности и настойчивости Роберта Миллигана и в память о его достижениях".

В Британии сейчас зарегистрировано более 15 петиций направленных на снос памятников деятелям связанным с работорговлей.

PS. До кучи.

В Пуле завтра будет демонтирован памятник участнику англо-бурской войны и основателю всемирного скаутского движения Роберту Баден-Паэуллу, который был поклонником расизма и Адольфа Гитлера.

Лейбористская партия заявляет, что будет рассматривать вопрос удаления и других спорных памятников на общественной территории.

Обсуждается вопрос демонтажа памятника маршалу авиации Харрису за военные преступления в годы второй мировой войны (прежде всего за убийства гражданского населения в результате неизбирательных бомбардировок городов Германии).

Ну а там и до королевы Виктории в Лидсе недалеко. Пока что отделалась пятнами краски.

Поветрие уже докатилось до Албании.

Либеральные группы требуют сноса целого ряда памятников, начиная с национального героя Скандербега и заканчивая памятники деятелям советского периода.

Ну и возвращаясь к США.

В Ричмонде с помощью мусоровоза снесли памятник "Погибшему полицейскому".

Памятник был установлен в честь полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей. Ранее статуя неоднократно подвергалась актам вандализма.

Памятник погибшим солдатам Конфедерации в Бентонсвилле (Арканзас) решением местного совета будет перенесен в частный парк.

Подбираются и к Арнольду в Коламбусе.

В Бостоне демонтировали еще один памятник Христофору Колумбу, которому ранее неизвестные отрезали голову.

Во Флориде памятник Колумбу пока стоит, его облили красной краской и грозятся прийти и закончить начатое.

1. Республиканская партия США заблокировала инициативу демократов по удалению памятников деятелям Конфедерации из Сената США.

2. Суд в Ричмонде на 10 дней заблокировал снос самого известного памятника генералу Ли.

3. Трамп заявил, что даже не будет рассматривать вопрос переименования американских военных баз названных в честь генералов Конфедерации. По его мнению у них чудесные названия.

4. Ряд местных советов в городах с демократическими мэрами начинают поднимать вопросы о переименовании улиц и прочей топографии, после того как закончат с памятниками.

В целом, по сравнению с тем, что происходит сейчас, снос памятников в 2017-м году выглядит простой разминкой.