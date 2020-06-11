В США назвали Россию самой подготовленной к «захвату» Арктики

11.06.2020, 21:30, Новости дня

Россия относится к числу стран, которые лучше всех подготовлены к захвату Арктики благодаря наличию ледоколов, пишет The National Interest, останавливаясь подробнее на атомных ледоколах типа «Арктика».

Издание напоминает, что первый ледокол типа «Арктика» построили в начале 1970-х годов, на воду было спущено шесть судов. У «Арктики» двойной корпус, а толстая стальная обшивка позволяет ему ломать лед, сохраняя в целости корпус. Пространство между ними служит полостью для размещения балласта в виде морской воды, пишет National Interest.

Уникальной частью называется форштевень российских ледоколов – не узкий и заостренный, как у других суден, что идет ему только на пользу. Закругленная форма форштевня позволяет ему наползать на лед и ломать его сверху. Ледокол по сути садится на лед и сидит на нем, пока он не поддастся. Удается ломать лед толщиной в два-три метра.

В статье описывается также ядерная силовая установка ледокола, благодаря которой «Арктика» обладает практически неограниченной дальностью хода и не нуждается в дозаправке.

Издание пишет, что любой стране, проявляющей интерес к Арктике, придется ломать лед, и победу одержит тот, кто доберется туда первым. А у Москвы в этом есть большие преимущества.

Отметим, что на этой неделе президент США Дональд Трамп распорядился разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики. Он поручил построить по меньшей мере три тяжелых ледокола, а до тех пор изучить возможность аренды ледоколов на ближайшие годы у партнеров.

В ноябре 2019 года американские СМИ писали, что РФ лидирует в гонке вооружений в пределах Северного полярного круга, оставив Соединенные Штаты позади.