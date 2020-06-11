 

Путин учредил памятную медаль за вклад в акцию взаимопомощи «Мы вместе»

11.06.2020, 21:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин учредил памятную медаль за вклад в акцию взаимопомощи «Мы вместе», организованную в период борьбы с коронавирусом.

«В связи с высокой общественной значимостью Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», организованной в Российской Федерации в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году: учредить памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», – передает ТАСС текст распоряжения президента.

Всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медиков во время пандемии коронавируса. Во всех регионах РФ работают волонтеры, которые помогают доставлять лекарства и продукты. Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи. Кроме того, тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами.

Ранее Путин ввел госнаграду для волонтеров, они могут быть удостоены знака отличия «За благодеяние».



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