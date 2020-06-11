Мнение: ВОЗ и ныне там?

11.06.2020, 21:20, Разное

ВОЗ во главе всеобщего стада

В последнее время постоянно на слуху организация, о которой я раньше и не слышал. Мало того, оказалось, её авторитет настолько высок в мире, что её рекомендации воспринимаются большинством стран не как рекомендации, а как непререкаемые законы, обязательные к всеобщему исполнению. Как вы понимаете, я говорю о ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения). До набившего оскомину covid-19, скорее всего,

о ней знали только люди, связанные с медициной. И вот она блеснула как яркая звезда на нашем небосклоне, и, думаю, захочет остаться там навсегда, ведь это так приятно манипулировать этой огромной массой людей, которые, как оказалось, очень пугливы, и настолько несамостоятельны, что многие сами бросились упрашивать ввести пожестче запреты, дабы страшнейшая в мире зараза не поглотила всю цивилизацию. Последние несколько месяцев слова: эпидемия, covid, пандемия, самоизоляция через слово сыпятся из уст как политиков, массмедиа рупоров, так и из уст обывателей, с округленными глазами вперившихся в телевизоры и мониторы, запивающих новости лошадиными дозами валерьянки и валидола. И это, кстати, продолжается и сейчас, несмотря на то, что все меньше людей верят в такую уж страшную эпидемиологическую ситуацию в мире, как нам её рисует руководство ВОЗ. Уже становится совершенно ясно, что введенные ограничения, которые пошатнули экономическое состояние большинства стран, были неправомерно завышены, что панические настроения, разжигаемые СМИ для того, чтобы удержать людей в самоизоляции были не только не нужны, но и опасны, так как поддержка стрессовой ситуации, в которую вогнали людей, особенно тяжело ударила по пожилым людям, и ещё придет время, когда мы узнаем, сколько их безвременно покинуло этот мир на волне ковидного психоза. Также впереди разбор той статистики, на основании которой стараются догнать смертность от covid до хоть как-то обоснованной позиции с ограничениями людей.

И вот читаю, что ВОЗ опять начинает нагнетать ситуацию с пандемией, утверждая, что де улучшения только в Европе, да и те незначительные, а уж в мире совсем всё плохо, так плохо, что надо ждать следующую, ещё более страшную волну пандемии, если будут прекращены или ослаблены нынешние ограничения. И вот во мне зреют смутные сомнения, а не хочет ли ВОЗ занять достойное место в ряду высокоуважаемых организаций типа ООН, МВФ, и со всем усердием, образуя троицу наивысших, облагодетельствовать нас и дальше своим непосредственным руководством?