Экс-первая ракетка мира Халеп может пропустить теннисный US Open

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11.06.2020, 21:18, Новости дня

Экс-первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп может отказаться от поездки на Открытый чемпионат США, который стартует в конце августа в Нью-Йорке. По словам тренера спортсменки австралийца Даррена Кейхиллаtennisworldusa.org медицинский протокол US Open слишком жесткий.

Как уже сообщали Вести.Ru, ранее ограничения, которые хотят предложить игрокам организаторы американского турнира "Большого шлема" публично раскритиковал первый номер мужского теннисного рейтинга серб Новак Джокович, который сообщил, что рассматривает вопрос неучастия в нынешнем US Open.

"Ограничения очень жесткие, — вторит Джоковичу и тренер Халеп, которого цитирует Reuters. – Следовать им будет тяжело, так что у каждого игрока должно сформироваться мнение, подходит ему такой вариант или нет. Я почти уверен, что Симоне это не подойдет. В теннисе все не так, как в командных видах, потому что это индивидуальный вид спорта".

По словам наставника, Халеп должна будет прилететь на US Open из Румынии, провести четыре недели в одном и том же отеле и при этом есть возможность взять с собой только одного человека из команды: "Обычно вместе с тобой физио, спарринг, один или даже несколько тренеров, а тут придется все время быть с одним и тем же человеком почти месяц и в таких условиях показывать свой лучший теннис. Думаю, что у многих игроков возникнут с этим проблемы".



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