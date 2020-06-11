 

Вышло приложение-камера Photoshop Camera с бесплатными фильтрами и эффектами

11.06.2020, 21:18, Новости дня

Компания Adobe, разработчик популярного графического редактора Photoshop, выпустила на смартфонах новое приложение-камеру Photoshop Camera. Его возможности впечатляют: алгоритмы могут сами подобрать наиболее подходящий фильтр для лица, еды, пейзажа или другого объекта съемки, а встроенные эффекты позволят стилизовать снимок под картинку из комикса или подрисовать ночное небо на заднем плане.

При этом вся коллекция “украшалок” доступна в Photoshop Camera бесплатно и будет пополняться. Работает программа на iOS и некоторых новых Android-устройствах (включая Google Pixel, Samsung Galaxy и OnePlus).

Помимо фильтров и эффектов, пользователи могут настраивать контрастность, экспозицию, насыщенность и другие параметры. Есть также “волшебная кнопка”, позволяющая автоматически улучшить снимок одним нажатием. Видео Photoshop Camera записывать не умеет.

Новое приложение было создано с той целью, чтобы “привнести магию Photoshop прямо в видоискатель вашей камеры”, рассказал The Verge техдиректор Adobe Абай Параснис. Компания “не видит себя конкурентом социальных приложений или приложениям камер в операционных системах”, добавил он, намекнув, что в будущем фильтры Photoshop Camera могут появиться в других популярных программах.

Photoshop Camera уже доступна для бесплатного скачивания из магазинов App Store и Google Play. Встроенная покупка (140 рублей) даст возможность загружать снимки в облачное хранилище Creative Cloud объемом 20 гигабайт.

Новые мобильные приложения Adobe выходят регулярно. Например, в прошлом году компания выпустила на Android универсальный видеоредактор Premiere Rush – аналог таких мощных инструментов, как Premiere Pro и Audition, – а для iPad создала Fresco для рисования картин с имитацией глубокой текстуры густых масляных и акварельных красок.

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Вести.Hi-tech



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