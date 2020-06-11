Как столица и область возвращаются к привычной жизни: Собянин и Воробьев — о дальнейших шагах

11.06.2020, 21:18, Новости дня

В Подмосковье — новый этап снятия ограничений. Уже в пятницу, 12 июня, там будут открыты летние веранды кафе и ресторанов. В Москве они тоже активно готовятся к старту сезона — с 16 июня.

Столичные работодатели теперь могут тестировать своих сотрудников на антитела к коронавирусу за счет города. О том, как столица и область возвращаются к привычной жизни, а также об очередных этапах смягчения мер, Сергей Собянин и Андрей Воробьев рассказали в эксклюзивных интервью телеканалу "Россия 1".

Автор: Марина Громова

— Сергей Семенович, здравствуйте! На этой неделе в Москве были отменены режим самоизоляции, электронные пропуска, открылись салоны красоты. Сколько времени потребуется, чтобы город окончательно вернулся к привычной жизни?

— Возможно, сложилось впечатление, что мы разом взяли и открыли все. На самом деле это длительный очень процесс, который займет не меньше двух месяцев. Мы начали его 12 мая, после того, как начали видеть, что ситуация стала улучшаться. Дальнейшие этапы — это 16 и 23 июня. Целый ряд ограничений, в том числе свободное посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, массовые мероприятия — это уйдет уже на июль месяц. Будем смотреть, исходя из эпидемиологичсекой ситуации, как она будет развиваться. Все последующие разрешения связаны с тем, как будет ситуация развиваться. Будет ухудшаться — будем отодвигать сроки. Если увидим, что она сохраняется, будем разрешать и, соответственно, возвращаться к нормальной жизни.

— В Москве разрешили прогулки без ограничений. Это очень радует, погода, конечно, прекрасная. Но значит ли это, что инфекции можно больше не бояться?

— Конечно, надо быть осторожными. С одной стороны, мы вводим жесткие ограничения, чтобы снизить заболеваемость. Когда видим, что она находится в управляемом русле и не грозит обвалом медицины, начинаем раскрываться, снимать ограничения. Мы все должны понимать, что вирус — это реальная угроза, которая рядом с нами, поэтому надо беречь себя, родных, близких, выполнять те требования, которые предъявляются санитарными врачами — масочный режим, социальная дистанция. Особенно это касается городского транспорта, где не только маски, но и перчатки нужно надевать. То же касается всех предприятий — промышленности, строительства.

Если есть возможность, не лезьте в толпу. Не надо приходить туда, где высокая скученность населения. Мы на mos.ru открыли сервисы, которые показывают загруженность парков и скверов. Посмотрите туда — может там слишком много народу. Не надо рисковать, особенно если у вас в семье есть пожилые, хроники, которые сегодня в группе риска. Надо продолжать беречь себя и друг друга — это наша совместная ответственность. Без общих усилий не получится дальнейших улучшений.

— Президент дал поручения оказать помощь регионам, в которых ситуация с коронавирусом остается не очень благополучной. Какие специалисты уже выехали на места?

— Первые бригады съездили в шесть субъектов России, они уже отработали свою смену и возвращаются в Москву. Вчера туда были направлены новые, свежие бригады, в том числе Денис Проценко, который руководит Коммунаркой, Марьяна Лысенко, которая управляет 52 больницей. Они поехали в Дагестан, Забайкалье — туда, где наиболее сложная ситуация. Надеюсь, они окажут не только врачебную, но и организационную помощь.

— Сергей Семенович, спасибо!

Автор: Михаил Зеленский

— Андрей Юрьевич, здравствуйте! Добрый вечер. Последние цифры по выздоровевшим и заболевшим — каковы они? Можно ли говорить о том, что эпидемия пошла на спад?

— Последние две с половиной недели мы видим каждый день минус по госпитализации. Выписалось больше, чем госпитализировано, в этой части у нас динамика очень позитивная. В любом случае пока тестирование показывает, что 700-750 человек в день мы выявляем. При этом уровень тестирования растет каждую неделю, у нас оно доходит до 20 тысяч в сутки, плюс ИФА- и экспресс-тесты. Большинство переносит болезнь в легкой форме, но те, кому старше 65 лет, это самая уязвимая категория. Я могу вам сказать, что из умерших в нашем регионе 75 процентов — это люди старше 65 лет.

— Какие ограничительные меры в Подмосковье пока сохранятся?

— Глобально мы не можем пока открыть торговые центры. Это нас беспокоит. Мы в хорошем смысле воюем с главным санитарным врачом, потому что он боится распространения коронавируса. В эту пятницу мы откроем летние веранды для ресторанов и кафе, для нас это важно с точки зрения экономики. С понедельника мы открываем музеи, переходим к нормальному режиму работы поликлиник. Плановые операции возвращаются с 15 числа.

— Ковидные больницы возвращаются к мирной жизни. Когда и где в первую очередь планируется перепрофилировать больницы?

— Мы действуем по такому географическому принципу: везде — на севере, юге, западе, востоке есть ковидные койки. Мы оставляем их, чтобы маршрутизация была максимально удобна. Также мы готовим там койки для оказания общих медицинских услуг — такая работа ведется в каждом округе.

— Временные стационары в парке "Патриот" и в "Крокусе" — что будет с ними?

— Они пока служат транзитными госпиталями. И там, и там 300 человек. Как правило, это люди легкой или максимум средней тяжести. тяжелых больных там нет. Если есть, то сразу госпитализируются в постоянный стационар — в июне месяце мы их пока оставляем.

— Экономике был нанесен серьезный удар. Какие меры поддержки малого и среднего бизнеса, больших производителей и обычных граждан вы принимаете?

— Большие деньги были направлены на защитные костюмы, койки, кислород, оборудование, выплаты тем, кто не мог работать и тем, кто спасал жизни. Я думаю, что в 40-50 миллиардов нам обойдется борьба с коронавирусом в комплексе, еще столько же мы недополучим налогов. Поэтому очень важно выбрать максимально рациональный путь, чтобы инвестировать дальше в инфраструктуру. Это и развязки-дороги, и сады, и школы, и детские поликлиники. Но ничего не хочется резать, хочется, чтобы все шло своим путем, но коронавирус сбил нас с пути.

— В такую погоду в масках все равно невозможно отдыхать. Когда мы их снимем?

— C одной стороны, в маске надо ходить в такую жару, особенно если разговариваешь — это вообще отдельная история.

— Получается, мы будем жить в новой реальности?

— Уже живем.

— Спасибо за интервью, Андрей Юрьевич.