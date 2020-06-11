 

На пляжах Крыма введут новые принципы безопасности

11.06.2020, 21:16, Новости дня

Принципы социального дистанцирования предусмотрят на крымских пляжах в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

«Принципы социального дистанцирования, к которым мы все уже постепенно привыкли, сохранятся и на пляжах, как это предусмотрено во всех общественных местах. Минкурортом разработаны общие принципы по организации работы на пляжах в этом сезоне с целью минимизации рисков», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве отметили, что все предусмотренные мероприятия направлены на сохранение здоровья как туристов, так и крымчан, и могут корректироваться в зависимости от развития эпидобстановки.

Вице-премьер правительства республики Ирина Кивико, в свою очередь, сообщила, что в нынешнем купальном сезоне готовятся к открытию 440 пляжей.

«Открытие осуществляется в сжатые сроки. Со стороны правительства мы продлили действие паспорта пляжа прошлого года, но все необходимые лабораторные анализы и обследование дна необходимо провести в целях безопасности», – отметила она.

Ранее власти Крыма просили правительство РФ исключить из рекомендаций Роспотребнадзора невыполнимые требования для пляжей и ряд других мер для туризма.

Напомним, 20 мая Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения коронавируса. Там, в частности, говорится, что прием отдыхающих в учреждение должен производиться исключительно при наличии отрицательных результатов лабораторных исследований на коронавирус. 



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