Мнение: Зарплата в поллитровках, триумф безналичных и антикризисная Москва

11.06.2020, 21:10, Разное

1. К вопросу о средней зарплате в СССР. Актёр Савелий Крамаров приводит в выступлении расклад, который, видимо, считался в те годы средним: «я зарабатываю 140, жена 100». Речь явно не идёт о каких-то маргиналах — герои заботятся об образовании дочери, ходят в театры:

https://www.youtube.com/watch?v=E4ISPZ8PJeY

Бюджет семьи актёр переводит из рублей в водку: «80 поллитровок». Сейчас, для сравнения, 80 поллитровок будут стоить 250*80 = 20 тысяч рублей. Если применить советский метод расчёта зарплаты, получится, что глава семьи зарабатывал на современные деньги 11,5 тысяч рублей, а его жена — 8,5 тысяч рублей.

2. Ещё до того, как эпидемия в стране успела как следует начаться, снятие наличных с карт резко потеряло в популярности по сравнению с безналичными расчётами:

https://lenta.ru/news/2020/06/08/nalik/

Снятие наличных с банковских карт в первом квартале текущего года оказалось самой непопулярной операцией для них. Оно уступило и безналичным платежам, и переводам по картам <…>

Как следует из статистики Центробанка России, с января по март объем безналичной оплаты товаров и услуг превысил снятие наличных на 500 миллиардов рублей. Одним из факторов, повлиявших на такую динамику, стала эпидемия коронавируса. Россияне испугались бумажных денег, которые стали восприниматься как переносчики заболевания.

По отношению к аналогичному периоду прошлого года суммы, снятые наличными в банкоматах, выросли на 8,7 процента, но объем безналичных операций увеличился сразу на 30 процентов.

Таким образом из всех операций по картам, совокупный объем которых — 23 триллиона рублей, на снятие наличных пришлось 27,8 процента, на оплату картами — 30,5 процента, а на переводы — 41,7 процента.

Мои знакомые бизнесмены говорят, что в апреле-мае доля безнала выросла ещё сильнее. Похоже, ещё немного, и купюра в 5 тысяч рублей будет вызывать В России такое же недоумение, какое в Евросоюзе вызывает купюра в 500 евро.

3. По поводу поддержки бизнеса во время кризиса. Бизнесмены сейчас будут резко возражать, однако западные аналитики полагают, что Москва поддерживала бизнес лучше всех:

https://lenta.ru/news/2020/06/08/msk/

Специалисты компании «Эрнст энд Янг» признали Москву единственным в мире мегаполисом, где применяются меры антикризисной помощи как к крупному, так и малому бизнесу. Результаты аналитического обзора приводит журнал «Компания».

Отмечается, что программа поддержки бизнеса, предложенная российской столице во время пандемии коронавируса, отличает Москву не только от других регионов России, но и от крупнейших мегаполисов мира — по этим показателям она выигрывает у Лондона, Гонконга и Нью-Йорка.

Специалисты напомнили, что власти Москвы разработали три пакета поддержки, которые вступили в силу 24 марта, 31 марта и 15 апреля соответственно. Аналитики считают, что удалось сфокусировать помощь на наиболее уязвимых компаниях среднего и малого бизнеса. Суммарный объем налоговых льгот для предприятий столицы в 2020 году составит более 170 миллиардов рублей.

По словам заместителя исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадима Ковалева, на поддержку бизнеса в Москве выделили 85 миллиардов рублей. Помощью воспользовались почти 35 тысяч организаций, в которых работают свыше 765 тысяч человек.