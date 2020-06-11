France 24 – тараканы, протухшая еда и COVID-19 — на помощь домам престарелых в Канаде пришла армия

11.06.2020, 21:06, Новости дня

Дома престарелых в Онтарио и Квебеке оказались в бедственном положении из-за эпидемии коронавируса, поэтому канадское правительство направило туда армию, передаёт France 24. Военные обнародовали шокирующий доклад об условиях, в которых оказались проживающие там пенсионеры: врачи либо заболели, либо уволились, а многие постояльцы умерли не от нового вируса, а от обезвоживания и недоедания.

В Канаде по-прежнему запрещёно навещать постояльцев таких домов престарелых, как этот. Здесь умерло восемь из десяти заболевших коронавирусом. На работу не вышли 10 тыс. больных или уволенных медработников. Руководители двух самых пострадавших провинций, не справляясь, попросили помощи у военных.

АМЕЛИ ЖИНГРА, медсестра королевских ВВС Канады: Канадских солдат перебрасывали отовсюду, чтобы прийти на помощь Онтарио и Квебеку. Им необходимы такие люди, как мы, которые помогут им менять постель, готовить еду и кормить.

В шокирующем докладе задействованные солдаты рисуют ужасную картину жизненных условий в некоторых из таких центров: тараканы, испорченная еда, постояльцы предоставлены сами себе или подвергаются насильственному кормлению. В Онтарио правительство взяло под опеку подобные заведения. В Квебеке родственники жертв требуют правосудия.

ПОЛЬ БРЮНЕ, председатель Совета по защите больных: Медперсонал и врачи скорой помощи нам сказали: люди умирали не от COVID-19, люди умирали от обезвоживания, недоедания. Это стало трагедией для их семей. Люди умерли в одиночестве, без семьи, (всеми. — ИноТВ) покинутые. Это начинает казаться чем-то, что в конечном счёте, по нашему мнению, может быть преступной халатностью.

Правительство повышает зарплаты, образование и приём на работу персонала (в дома престарелых. — ИноТВ), а также намерено до лета вывести 1,5 тыс. солдат из операции LASER. По словам этого бывшего офицера канадской армии, это ненужный и даже опасный риск.

ДЕЙВ БЛЭКБЁРН, научный сотрудник в университете Квебека в Оттаве: В Канаде 68 тыс. военнослужащих регулярных войск, плюс-минус, 27 тыс. в резерве. Так что мы можем сделать то, что сделали во время 13 лет в Афганистане — то, что мы называем «системой ротации». Это особенная и беспрецедентная ситуация, поэтому нам надо найти особенный и беспрецедентный ответ.

Несмотря на давление оппозиции и некоторых союзников в парламенте, премьер-министр подтвердил вывод войск, назначенный на 12 июня.

Дата выхода в эфир 10 июня 2020 года.