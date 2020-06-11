Российскими антисептиками заинтересовались в США и Европе

11.06.2020, 21:05, Новости дня

Российские средства защиты от бактерий в настоящее время проходят сертификацию в Соединенных Штатах, странах Евросоюза и странах Персидского залива, сообщили представители компаний-производителей данной продукции.

«Сейчас, в связи со снятием ограничений на экспорт в страны ЕАЭС, наша продукция уже поступает туда. Параллельно мы по заказу наших клиентов ведем сертификацию продукции для США, стран ЕС и стран Персидского залива», – передает РИА «Новости» слова представителя компании «Арнест».

Компания увеличила выпуск дезинфекторов почти в 1 тыс. раз. «Дезинфекторы входили в ассортимент и в прошлые годы, но если за 2019 год их выпущено около 15 тыс., то за март-апрель 2020 года – более 14 млн штук. И это не предел: производственные возможности компании сегодня позволяют выпускать до 20 млн дезинфекторов ежемесячно, если в этом будет необходимость», – сказал представитель «Арнест».

Другой крупный производитель антисептических и дезинфицирующих средств – «Бентус лаборатории» – сообщил, что развивает экспортное направление с начала 2019 года.

Компания поставляла продукцию в США, Великобританию, Италию, Малайзию, Сингапур, Латвию, Эстонию, Армению, Кипр и Вьетнам.

«После отмены ограничений по вывозу дезинфицирующих средств мы продолжим эти поставки, а также планируем существенно их нарастить», – отметили в компании, уточнив, что получили большое количество зарубежных запросов во время вспышки COVID-19.

Ранее Мантуров заявил, что в РФ необходимо создать резерв средств индивидуальной защиты (СИЗ) на сумму до 15 млрд рублей.