На овощеводческих фермах и фасовочных предприятиях США отмечены вспышки коронавируса

11.06.2020, 21:00, Новости дня

На овощеводческих фермах и фасовочных предприятиях в США отмечен всплеск заражений новым коронавирусом.

Ранее были зафиксированы вспышки коронавируса на мясных предприятиях, что вызвало опасения по поводу нехватки рабочей силы и перебоев в цепочках поставок.

Администрация президента Трампа в прошлом месяце заявила, что может распространить указ о бесперебойной работе таких предприятий и на производителей фруктов и овощей, из чего можно сделать вывод, что этот сектор также вызывает беспокойство.

Хотя при сборе фруктов и овощей проще сохранять дистанцию, а риск передачи вируса на открытом воздухе не так высок, на фасовочных предприятиях, где пакуют собранные овощи, люди работают в более тесных условиях, как и на фабриках, где фасуют мясные продукты.

К концу мая среди работников сельскохозяйственного сектора в округе Якима было зафиксировано более 600 случаев заражения новым коронавирусом. 62 процента заболевших заняты в выращивании и сборе яблок, а остальные работают на фасовочных предприятиях.

В округе Монтерей, где расположено множество овощеводческих хозяйств, коронавирус диагностирован у 247 работников сельского хозяйства. На них приходится 39 процентов всех случаев заражения в округе.

Рост числа случаев заражения отмечен и в Иммокали, штат Флорида, где выращивают томаты.

19 мая Министерство сельского хозяйства США и Управление по контролю за качеством продуктов питания и лекарственных препаратов допустили возможность задействовать Закон об оборонном производстве для обеспечения бесперебойной работы хозяйств, снабжающих страну фруктами и овощами. Этот закон дает компаниям некоторую защиту от ответственности на случай, если их сотрудники заболеют.

Сенатор-демократ Дебби Стабенау, состоящая в Комитете по сельскому хозяйству, 27 мая представила законопроект, который позволит компаниям получить гранты и кредиты на модернизацию техники, закупку средств индивидуальной защиты, проведение

тестирований на коронавирус и дезинфекцию помещений. «Можно действовать на опережение, чего не произошло в ситуации с мясной продукцией, – отметила Стабенау. – Лучший способ защитить наши цепочки поставок – обеспечить безопасность работников».