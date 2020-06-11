Треть областей Украины не готовы к ослаблению карантинных мер

11.06.2020, 21:00, Новости дня

КИЕВ – Восемь областей Украины и столица – Киев не готовы к переходу ко второму этапу ослабления карантинных мер. Об этом сообщает 11 июня Правительственный вэб-портал органов исполнительной власти Украины.

К 11 июня в Киеве, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой областях превышен допустимый порог новых заболеваний COVID-19 за последние семь дней.

Всего в таблице приведены данные заболевания коронавирусом в 25 административных единицах Украины, включая Киев.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил 10 июня, что прошедшие три месяца «были действительно тяжелыми для страны».

«Мы столкнулись с вызовом, который мир никогда не видел: мы должны противостоять распространению пандемии и одновременно выводить страну из экономического кризиса, который затронул весь мир. Первое и самое главное, что мы сделали – обеспечили своевременные карантинные мероприятия и поддержали людей. Второе – это создание благоприятных условий для экономического восстановления страны. Было принято ряд инициатив для бизнеса и людей, чтобы смягчить тяжесть кризиса. Мы сохранили основу для восстановления и развития, мы сохранили жизнь людей», – подчеркнул Денис Шмыгаль.

Карантинные мероприятия в Украине введены с 12 марта 2020 года

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10 июня в Украине подтверждено 28 381 случай COVID-19, из них 12 769 выздоровели, 833 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 525 случая. Всего в Украине 445 940 образцов исследовано методом ПЦР и 52012 образцов – методом ИФА. В госпитализации нуждались 8356 человек, из них 332 ребенка и 986 медиков.

Пандемия и возможности экономики

По мнению политолога Петра Олещука, украинская власть в борьбе с коронавирусом реализовала методы, которые применяли страны Запада.

«Потому более-менее проблема решилась, но дело в том, что украинцы серьезно к этим мероприятиям не относились и не относятся. Они продолжают думать – это что-то не очень серьезное. И, наверное, это связано с тем, что у нас не было чрезвычайной ситуации, «вспышки» пандемии», – говорит Петр Олещук корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Формальное отношение граждан к карантину, по словам политолога, не наказывалось строго, штрафы, как правило, были обжалованы в судах.

«Пока были серьезные ограничения и запрет на работу общественного транспорта – эта норма как-то влияла на распространение коронавируса. А сейчас общественный транспорт запустили, и ничто не мешает инфекции распространяться, граждане не демонстрируют желания придерживаться даже ослабленных норм карантина», – подчеркивает Петр Олещук.

Критика власти по вопросам защиты малого и среднего бизнеса, считает Петр Олещук, не учитывает реального развития украинской экономики.

«Приводить примеры стран Европейского Союза и Соединенных Штатов, которые давали серьезные компенсации малому и среднему бизнесу, не корректно. Для того, чтобы эти компенсации давать, их нужно где-то брать. В Украине очень ограниченные финансовые возможности. Мы только недавно получили программу финансирования МВФ, это поможет поддержать экономику, получать другую финансовую помощь», – утверждает Петр Олещук.

Он говорит, что за период карантина украинская власть смогла предоставить некоторые налоговые льготы.

«Был принят закон, помогающий облегчить закрытие частных предприятий, и разрешающий не платить налоги во время простоя бизнеса, была принята программа льготного кредитования для малого бизнеса. Все остальные предложения, которые могли бы помочь предпринимателям, выглядят скорее фантастически, чем реалистически», – отмечает Петр Олещук.

О сроках карантина

По мнению директора Центра общественно-информативных технологий «Форум» Валерия Дымова, украинская власть оказалась неготовой к началу пандемии, в то время, когда европейские страны боролись с коронавирусом.

«Власть начала действовать с полуторамесячным опозданием – 18 февраля 2020 года было заседание СНБО, которое было посвящено ситуации в городе Новые Санжары, где разместили первых граждан на карантин. Следующих прибывших никуда на изоляцию уже не направляли. Но тогда уже в Италии, Испании, Германии и Франции не просто была пандемия, а уже была стратегия и борьба с коронавирусом. Кстати, в тоже время была информация в прессе о том, что испанские врачи получили украинские респираторы – это было до введения в стране карантинных мер», – говорит Валерий Дымов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Валерий Дымов считает, что в действиях власти нет прозрачности, когда речь идет о статистике заболеваний коронавирусом в 2020 году, а также различными респираторными заболеваниями за аналогичный период прошлого года.

«Грипп, другие коронавирусные инфекции, пневмония – эти данные за прошлый год либо засекречены, либо к ним нет доступа. Но мы знаем другую цифру – процент заболевших врачей в Украине в два раза выше к статистике по стране, чем, например, в Италии. У нас врачи столкнулись, фактически, безоружные с эпидемией», – подчеркивает Валерий Дымов.

Падение производства, проблемы с наполнением украинского бюджета, падение промышленного производства и ВВП на полпроцента в январе 2020 года, по его словам, началось до пандемии.

«Как говорится, не было счастья, да несчастье помогло – провальную экономическую политику власть будет спихивать на развитие коронавируса в стране. В такой ситуации очень выгодно спекулировать, и возможно даже манипулирования цифрами – у нас малый процент тестирования COVID-19, он не отображает всей картины заболеваний по стране», – полагает Валерий Дымов.

По мнению политолога, важной задачей на данном этапе является выработка стратегии тестирования граждан на COVID-19.

«На вопрос о том, кто будет платить за тесты, а сейчас их оплачивают люди из своего кармана, можно ответить вопросом – а каким образом, когда не было респираторов и масок в стране, людей обязали носить маски? Все полагаются на профессионалов – врачей и ответственных людей. То, что власть пытается записать себе в заслуги, ей не принадлежит, это все сделали сами по себе ответственные украинцы» – утверждает Валерий Дымов.