Мнение: Не хватило смертей для страха

11.06.2020, 20:54, Разное

(Еще немного о смертности. Взгляд социолога)

Вчера аж целая ВОЗ выразила скромное недоумение сверхнизкой смертностью от ковида в России, назвав ее “необычной”. И даже посоветовала российским медикам типа “интенсифицировать усилия” в плане выявления ужасного действия ковида – то есть, надо понимать, мягко пожурила россиян, правда, не оставив надежду, что они еще “исправятся”. Судя по титаническим усилиям московской мэрии в “работе со статистикой” (они буквально за 2 дня “изыскали” в московской смертности еще пару тысяч “смертей от ковида”, разом подняв общую цифру за все время эпидемии с 3,1 до 5,5 тысяч) – власти в России берут под козырек. “Смерти? Будут!”

Ну а что касается российской “прогрессивной общественности”, то есть верных поклонников триады “ВОЗ – Билл Гейтс- Илон Маск”, то в этой тусовке и вовсе вот уж неделю царит тихая паника: там с ужасом смотрят на толпы гуляющих по паркам и площадям, в голос горюют из-за “поспешного снятия карантина”, наперебой пугают друг друга – “вот-вот, сейчас-сейчас! состоится жуткая вспышка и массовые умирания!!” – ну и, конечно, никто там не верит ни на грош официальным – и даже подправленным – цифрам российской смертности: конечно, “их на самом деле гораздо больше”, а “власти скрывают”. И, как неубиваемый аргумент: “Ну как же – в США на сегодня уже 112 тысяч “умерших от ковида”, а у нас что – 6 тысяч?? Этого же не может быть!”

Конечно, расхождения любопытные, и всем бы хотелось все же знать правду. Где врут больше – у нас или в США? Цифры занижают или завышают?!

Но – Америка от нас далеко, а про Россию вроде бы и вовсе нет никаких шансов хотя бы докопаться до правды. Более того – есть большая вероятность, что никто – ни правительство, ни ФСБ, ни даже сам Путин – реальных цифр по смертям от ковида и не от ковида тоже не знают, настолько извращено и уничтожено в РФ за время путинского процветания само понятие “объективного знания”. Скорее всего, реальных цифр никто в стране, ни одна структура, не собирает – потому что искренне не понимает: зачем? Ведь все цифры нужны кому-нибудь и для чего-нибудь, а “сами по себе” цифры, как любая объективная реальность – это ведь обида, за это и должности можно лишиться…

А все ж объективную истину иногда хочется знать. Хотя бы как Остапу Бендеру – из чисто детского любопытства. Но можно ли методами социологии как-то вычислить уровень реальной смертности от ковида? Вроде бы это невозможно: в морги никто не пустит, проводить опросы никто не даст. Тем не менее способы есть; например, метод “включенного наблюдения” никто не отменял.

Итак, у нас гипотеза: “на самом деле” реальная смертность от ковида в Москве (да и в других городах России) НАМНОГО больше, чем заявлено (на что усиленно намекает ВОЗ и прогрессивная, но очень пугливая общественность). То есть – не в 18 раз меньше, чем в США, а допустим, в 3. Вопрос: как нам эту гипотезу проверить.

Очень просто. Вспомним, как протекала «самоизоляция» в той же Москве в период апрель-июнь. Сначала – особенно в первой половине апреля – она шла любо-дорого, робот Собянин не мог нахвалиться «дисциплинированностью москвичей». Улицы и в самом деле были пустынны и гулки, транспорт ходил практически пустой, в парках белки бегали некормленные. Потом «дисциплина» начала понемногу ослабляться, но, в общем-то, примерно до середины мая кое-как держалась. Далее пошел обвал, и уже к началу лета, как отметили многие наблюдатели, «москвичи отменили карантин явочным порядком», уже собянинские «графики прогулок с 1 июня» с самого начала никто даже и не думал принимать всерьез.

Вопросы: почему в начале апреля москвичи настолько организованно и повально скрылись с улиц? Ответ очевиден: они ИСПУГАЛИСЬ. Испугались, конечно, не «патрулей Собянина» и не штрафов; испугались, потому что поддались массированному, буквально из всех стволов одновременно, медийному удару. «Средний москвич» действительно прижал уши и покорно, дисциплинированно расселся по норкам, боясь и нос высунуть на улицу – настолько его убедили, что по улицам в самом деле витает Смерть, буквально растворенная в воздухе, да к тому ж еще и размазанная ровным слоем на всех, какие ни есть, поверхностях.

Однако уже в конце мая, как уже сказано, тот же средний москвич уже вовсю вылез на улицу (коэффициенты самоизоляции Яндекса опустились до «докарантинных» значений). Вылез, невзирая даже на то, что московский мэр продолжал чуть не каждый день бесноваться на теле- и радиоканалах, стращая холопов «патрулями», штрафами и ковидом одновременно!

Вопрос: а ПОЧЕМУ, собственно, москвичи вылезли? Очевидный ответ – ну, наверно, потому, что у них прошел страх. Да, это верно; но вопрос дальше – а с чего вдруг этот страх у простого, среднего москвича (не берем вечно дрожащую за свою драгоценную жизнь прогрессивную общественность) так внезапно прошел?

Они что все – берсерки? Или им жизнь стала не дорога? Или это такое сознательное самоубийство по типу «нафиг такую жизнь»?

Да нет, едва ли. Простые люди на то и простые, что суицидом они, как правило, не увлекаются – они, вон, лучше пойдут шашлычки под пивко пожарят. Так в чем же дело – откуда взялась смелость?



Очередь в парк Зарядье.

И вот тут, пожалуй, единственная рациональная версия такая: у них – у социологического большинства – попросту НИКТО НЕ УМЕР. Я, кстати, в самом начале эпидемии, рассуждая о соц.-психологических реакциях большинства сограждан, указывал на то, что «вращивание» страха перед «чудовищным ковидом» в массовое сознание должно идти, во-первых, по нарастающей, а во-вторых – через стадии, по принципу «снаряды рвутся все ближе». И после «медийной стадии» – когда вся информация об «ужасах ковида» доносится до публики через СМИ – должна непременно наступить стадия «личного ужаса», когда люди уже пугаются, видя, как ковид косит их знакомых и близких уже в их собственном, личном окружении. Только тогда будет обеспечено дальнейшее «Нарастание ужаса» – которое, собственно, только одно и обеспечивает «дисциплинированность», столь любезную роботу Собянину.

Что мы, стало быть, имеем? «Медийный удар» – безусловно, был. «Медийная стадия ужаса», когда народ покорно расселся по клеткам – тоже была. Однако, если через два месяца народ уже высыпал на улицы – значит, «стадия личного ужаса» в массовом сознании так и не наступила. Москвичи подождали, посмотрели, подрожали – и с удивлением убедились, что СМЕРТЕЙ нет. А раз нет смертей – то чего сидеть по домам?!

«Прогрессивная общественность», лелея свое собственное презрение к «быдломассе», традиционно рассматривает то, как люди «в разгар эпидемии» переполнили улицы и парки, как наглядное свидетельство «идиотизма русского народа», его «безграмотности». В блогах ханжи, сторожко сидящие по домам, лицемерно вздыхают: «Господи, ну что за идиоты. Они не ведают, что творят!»

Однако, с социологической точки зрения, эти же массовые гуляния на улицах – свидетельство того, что никакой «сверхсмертности» ковид за истекшие 2,5 месяца «нерабочих дней», пропусков и прочего бардака – так и не принес. Была бы сверхсмертность – эти же люди забились бы по квартирам, как миленькие. А увидев где-то человека без маски – благим матом начинали бы звать полицию и Собянина, требуя сжечь нарушителя из огнемета.

Но – они не боятся. Потому и не орут. Я каждый день провожу свой «опрос», гуляя по «Перекрестку» без маски и перчаток. Многочисленные покупатели, как и охранники, скользят по мне равнодушным взглядом. Мое «босое лицо» не вызывает у них никаких эмоций.

Общий вывод, стало быть, такой: наша “нулевая гипотеза” не подтверждена, никакого “превышения смертности” над официальной, при известных нам данных, быть не может.

Не хватило смертей для страха. И слава богу.