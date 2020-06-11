США предрекли участь Советского Союза

11.06.2020, 20:48, Новости дня

Спустя более 30 лет после распада советской системы такая же участь угрожает США – виной всему «самоубийственная» политика Дональда Трампа, пишет обозреватель Le Figaro Николя Бавре.

Ярость в 2020 году «раздирает» Соединенные Штаты, передает RT текст статьи Le Figaro.

«Более 30 лет спустя после распада советской системы Соединенным Штатам также угрожает распад», – пишет автор.

Он пишет, что США переживают четыре кризиса одновременно: эпидемия коронавируса превратилась в «санитарный Перл-Харбор», в котором погибли около 110 тыс. человек. За три месяца безработными стали 45 млн человек, ВВП в 2020 году должен упасть на 6,5%, а убийство Джорджа Флойда полицейским спровоцировало расовые беспорядки и грабежи. И, наконец, популизм Трампа с его планами прибегнуть к закону 1807 года о подавлении восстаний вопреки основам правового государства повергает США в хаос.

Журналист уверен, что стратегия Трампа заключается в том, чтобы расколоть США и ввергнуть страну «в атмосферу гражданской войны». Он считает, что американский лидер хочет поддерживать беспорядки в надежде на переизбрание.

Процесс распада американской нации, пишет Бавре ускоряют радикальные решения и мнения главы Белого дома. Американскую нацию сейчас объединяет только страх и ненависть. У страны вскрылась «открытая рана» рабовладельческого прошлого, полагает автор.

«Наконец, Дональд Трамп проявляет презрение к Конституции и верховенству права, образованию и науке, уважению прав человека, что подрывает основы американской демократии, и отступает от наследия отцов-основателей», – считает обозреватель.

Действуя в обход Конгресса, глава Белого дома уничтожает систему сдержек и противовесов, пишет автор статьи.

Вне зависимости от того, выиграет Трамп или проиграет на выборах, его правление «оставит Америку в руинах» – с расколом в обществе и впервые с 1945 года исчезнувшую с мировой арены в разгар крупного кризиса.

Первое условие существования державы – это национальное единство, пишет Бавре. Приоритетом США теперь в 2020 году должно стать не стремление «вернуть Америке былое величие», а «вернуть штатам Америки былое единство».

В пятницу израильское издание The Jerusalem Post также опубликовало статью, автор которой утверждает, что Соединенные Штаты стремительно сдают позиции и «приходят в упадок». Израильский дипломат Алекс Векслер в комментарии газете ВЗГЛЯД не согласился с этим мнением.

Польское издание Rzeczpospolita писало, что образ США как центра Западной цивилизации разваливается на глазах, а The New York Times отмечал, что мир перестает верить в «исключительность» США.