 

Борисова жаждет сурового наказания для Ефремова

11.06.2020, 20:43, Разное

Телеведущая Дана Борисова жаждет сурового наказания для актера Михаила Ефремова. Знаменитость убеждена, что артист должен быть наказан по всей строгости закона.

По мнению Борисовой, суду не следует брать во внимание звания заслуженного артиста России, которое когда-то присудили Ефремову. При этом ведущая выразила сочувствие актеру, поскольку не понаслышке знает о том, что такое пагубная зависимость, пишет РИА ФАН.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / В Подмосковье ввели «масочный режим»

03.05 / Компания Huami собирается выпустить сверхпрочные смарт-часы Amazfit Ares

28.05 / «Доктор на работе»

21.04 / Мнение: Американская Империя в упадке. Что делать Канаде?

06.06 / В России за сутки вновь выявили больше 8 тысяч заболевших коронавирусом.

11.04 / Samsung отказывается от голосового ассистента S Voice

04.06 / Мнение: Мем для прогрессивного расиста

09.05 / К премьере “Ржева” на ТВ режиссер фильма рассказал о его создании

01.05 / Мнение: Москва ковидная, заметки путешественника

20.05 / Подмосковные военные получили квартиры в виде железных ящиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска