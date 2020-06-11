 

Мишустин рассказал о влиянии COVID-19 на экономику России

11.06.2020, 20:43, Разное

Как только завершится второй квартал 2020 года, можно будет говорить о влиянии коронавируса на экономику более детально, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании правительства по экономическим вопросам в четверг, 11 июня.

Он также завел речь и о субсидиях регионам для выплат семьям с детьми. На эти нужны правительство выделит свыше 12 миллиардов рублей, сообщил Михаил Владимирович.

Кроме того, премьер-министр пообещал рассмотреть вопрос об увеличении
субсидий субъектам страны на выплаты ежемесячных пособий малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет. Для этих целей в бюджете есть около 105 миллиардов рублей.

Мишустин отметил, что выплаты работникам медучреждений должны осуществляться в срок и полном объеме. Для этого 11 июня будет распределено свыше 755 миллионов рублей 10 регионам, и 3,8 миллиардов – 46 субъектам страны.

Напомним, 11 мая президент страны Владимир Путин заявил, что страна намерена обеспечить нуждающиеся семьи финансами из-за пандемии коронавируса. Также российский лидер сообщил о мерах, которые должны помочь остаться на плаву бизнесу.



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