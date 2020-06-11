 

Мнение: Рэпер SoundCloud взял под контроль часть Сиэтла

11.06.2020, 20:34, Разное

Командующим вооруженными силами Автономной Зоны Сиэтла стал рэпер Soundcloud (он же Раз Симоне), который до революции в Ситле занимался сдачей квартир в аренду и обвинялся в сутенерстве.
Общественность поручила ему заботиться о том, чтобы силы полиции не проникли в свежесозданую автономию, а на контролируемой территории был порядок.
Вооруженные ополченцы в контролируемых районах формально подчиняются ему.
Его позиции в АЗС усилились после того, как предыдущего лидера освистали протестующие за призывы ввести налог на защиту лесов в Амазонии, на что лидер пригрозил покончить жизнь самоубийством и самоустранился.

Главнокомандующий АЗС уже провел переговоры с полицией и мэрией оккупированной правительством США части Сиэтла на предмет недопущения насилия и столкновений на границах АЗС.
Также его люди избили парня, который рисовал несанкционированные граффити внутри автономной зоны. Закон и порядок!

PS. Сюжетные повороты лучше любого сериала.

Источник: Colonel Cassad



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