Четверг стал самым жарким днем в Москве за год

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11.06.2020, 20:30, Новости дня

Четверг стал самым жарким днем в Москве с июня прошлого года, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сегодняшний день стал самым жарким с начала года. И вообще последний раз такая 30-градусная температура в Москве наблюдалась 22 июня прошлого года», – передает РИА «Новости» слова Поздняковой.

Ранее синоптики предупредили о волне аномального тепла в ближайшие дни в Северо-Западном, Центральном федеральных округах, а также на юге России.

Как позднее сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, россиян с вероятностью 60-65% ждет лето со средней температурой около нормы или выше, однако лето будет неоднородным.



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