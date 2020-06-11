Четверг стал самым жарким днем в Москве за год
11.06.2020, 20:30, Новости дня
Четверг стал самым жарким днем в Москве с июня прошлого года, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«Сегодняшний день стал самым жарким с начала года. И вообще последний раз такая 30-градусная температура в Москве наблюдалась 22 июня прошлого года», – передает РИА «Новости» слова Поздняковой.
Ранее синоптики предупредили о волне аномального тепла в ближайшие дни в Северо-Западном, Центральном федеральных округах, а также на юге России.
Как позднее сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, россиян с вероятностью 60-65% ждет лето со средней температурой около нормы или выше, однако лето будет неоднородным.
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