Тимошенко предрекла конец украинской независимости

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11.06.2020, 20:30, Новости дня

Подписание киевскими властями меморандума о кредитах от МВФ несовместимо с независимостью Украины и благосостоянием ее жителей, считает бывший премьер-министр страны, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«То, что происходит сегодня, граничит с потерей независимости страны, государства, системы управления своей жизнью», – сообщила Тимошенко в эфире телеканала NewOne.

Экс-премьер Украины отметила, что меморандум не был вынесен на публичное обсуждение и не представлен парламенту.

«Ночью, никому не показывая этот документ, подписали президент, глава Нацбанка, министр финансов, премьер-министр», – приводит ее слова РИА «Новости».

Политик возмутилась, почему власти принимают такие решения втайне от народа, и почему детали документа будут обнародованы МВФ, а не киевскими властями.

«И тут было что скрывать. И то, что тут скрыли, несовместимо с независимостью страны и благосостоянием украинцев», – сообщила Тимошенко.

По ее мнению, ресурсы Украины не принадлежат стране и народу, и не получат прибыли от них.

«И вот этот меморандум закрепляет ситуацию, при которой у украинцев забирают последнее», – подытожила Тимошенко.

Ранее Украина и МВФ предварительно договорились о кредите в 5 млрд долларов. МВФ потребовал от Украины для получения нового кредита открыть рынок земли, а также принять закон о банковском регулировании.



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