Анатолий Вассерман предсказал возможные столкновения между Россией и США в Арктике

11.06.2020, 20:30, Разное

Российский аналитик Анатолий Вассерман назвал причины разработки США программы по созданию атомных судов для полярных широт. Эксперт предсказывает возможные столкновения в Арктике между Россией и Соединенными Штатами Америки.

Анатолий Вассерман подчеркнул, что ранее у США не было ледоколов, но президент страны Дональд Трамп запланировал до 2029 года построить три тяжелых суда, предназначенных для плавания в Арктике. РФ же обладает одним из наиболее мощных флотов мира. По мнению политического консультанта, США хотят догнать РФ, чтобы иметь возможность освоить Северный морской путь, сокращающий путь между Европой и Азией, поскольку проходящий вдоль берегов РФ маршрут не является единственным, а существует проход возле берегов Канады и США. В случае обеспечения американцами безопасности этого, менее освоенного пути, большое количество грузов может доставляться по нему. Кроме того, подо льдами Ледовитого океана есть большие запасы разных ископаемых, разработки которых уже начинаются, и этим обеспокоены американцы. Власти США решили вводить санкции против любой компании, передавшей РФ технологию добычи нефти и газа под водой.

Вассерман полагает, что американская позиция может вызвать международные конфликты и даже боевые столкновения. Эксперт подчеркнул, что он встревожен программой США по постройке арктических судов, но знает, российский ледокольный флот способен обеспечить круглогодичное прохождение по Северному морскому пути всех кораблей, пишет сайт «ПОЛИТЭКСПЕРТ».