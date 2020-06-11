 

В трех регионах России исследуют коллективный иммунитет к коронавирусу

11.06.2020, 20:20, Разное


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Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, оценка коллективного иммунитета будет проводиться с помощью массового тестирование добровольцев на антитела IgM и IgG в нескольких возрастных группах: дети от 1 года до 17 лет, взрослые 18 – 29 лет, 30 – 39 лет, 40 – 49 лет, 50 – 59 лет, 60 – 69 лет, 70 лет и старше. Исследование спланировано с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения при участии региональных медицинских учреждений. Предполагается участие не менее 3000 добровольцев в каждом регионе.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, полученные данные о состоянии популяционного иммунитета будут использованы для разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации как в отдельных регионах, так и в стране в целом. Кроме того, исследование позволит оценить особенности эпидемического процесса и спланировать мероприятия по профилактике COVID-19.

Ранее масштабное тестирование на антитела было объявлено в Москве и Подмосковье. В середине мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что тестирование станет доступным для горожан в 30 столичных поликлиниках. Плановый объем тестирования составляет 70 тысяч исследований в сутки. Эта инициатива вызвала неоднозначную реакцию жителей, поскольку того, Федерация лабораторной медицины опубликовала на своем сайте решение клинического комитета ДЗМ, согласно которому москвичи, у которых по результатам тестирования будет выявлена стадия иммунного ответа на коронавирус, обязаны в течение двух недель соблюдать строгую самоизоляцию под контролем приложения «Социальный мониторинг». Пользователи соцсетей начали высказывать предположение, что тестирование на антитела проводится в том числе с целью выявления и контроля бессимптомных носителей. Спустя несколько часов документ исчез с сайта Федерации.



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