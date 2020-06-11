Ефремов вернулся после допроса под домашний арест
11.06.2020, 20:16, Новости дня
Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции вернули актера Михаила Ефремова под домашний арест в его квартиру в Плотниковом переулке, допрос по делу о ДТП с погибшим и приобретении наркотиков.
Допрос продолжался около пяти часов, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что против Ефремова могут возбудить еще одно дело по факту употребления наркотиков.
МВД сообщало, что Ефремова в четверг допрашивают по делу о смертельном ДТП и о сбыте ему наркотиков. До этого полиция установила факт сбыта наркотиков актеру, а прокуратура подтвердила, что он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Ефремова после смертельного ДТП отправили под домашний арест. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об аварии.
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