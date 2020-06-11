Юлия Норкина перед смертью повздорила с Ольгой Зарубиной и ее дочерью из-за тяжбы с Малининым

11.06.2020, 20:09, Разное

Юлия Норкина всегда была известна умением ярко высказаться, за что нравилась продюсерам различных ток-шоу. Перед смертью на съемках программы «Пусть говорят» журналистка повздорила с экс-супругой Александра Малинина Ольгой Зарубиной и ее дочерью из-за тяжбы с певцом.

В процессе съемок передачи Норкина общалась с дочерью Малинина Кирой, приехавшей в Россию для подачи судебного иска на отца. Журналистку потрясло происходящее, и она решила заступиться за артиста, отметив, что «ощущает плохой водевиль, портящий жизнь нормальных людей». По мнению Норкиной, Малинин и его нынешняя супруга Эмма много работают и всего добились собственным трудом, а «две несостоявшиеся женщины» просто испытывают финансовые трудности, вот и нападают на певца. Журналистка подчеркнула, что, не смотря на свой возраст, Кира нигде не трудоустроена, что очень важно на Западе, поэтому они с матерью и решили «устроить террор состоятельной семье».

В конце программы зашел разговор о том, что Зарубина в свое время сама увела Малинина из семьи с маленьким ребенком. Однако артистка возмутилась, как это можно увести мужчину из семьи. Норкина не удержалась и заявила, что это можно сделать, «просто раздвинув ножки», и назвала экс-супругу певца «глупой женщиной».