 

Юлия Норкина перед смертью повздорила с Ольгой Зарубиной и ее дочерью из-за тяжбы с Малининым

11.06.2020, 20:09, Разное

Юлия Норкина всегда была известна умением ярко высказаться, за что нравилась продюсерам различных ток-шоу. Перед смертью на съемках программы «Пусть говорят» журналистка повздорила с экс-супругой Александра Малинина Ольгой Зарубиной и ее дочерью из-за тяжбы с певцом.
В процессе съемок передачи Норкина общалась с дочерью Малинина Кирой, приехавшей в Россию для подачи судебного иска на отца. Журналистку потрясло происходящее, и она решила заступиться за артиста, отметив, что «ощущает плохой водевиль, портящий жизнь нормальных людей». По мнению Норкиной, Малинин и его нынешняя супруга Эмма много работают и всего добились собственным трудом, а «две несостоявшиеся женщины» просто испытывают финансовые трудности, вот и нападают на певца. Журналистка подчеркнула, что, не смотря на свой возраст, Кира нигде не трудоустроена, что очень важно на Западе, поэтому они с матерью и решили «устроить террор состоятельной семье».

В конце программы зашел разговор о том, что Зарубина в свое время сама увела Малинина из семьи с маленьким ребенком. Однако артистка возмутилась, как это можно увести мужчину из семьи. Норкина не удержалась и заявила, что это можно сделать, «просто раздвинув ножки», и назвала экс-супругу певца «глупой женщиной».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / На видео сняли крошечного человечка, прячущегося за камнем

16.04 / Миниатюрный стерилизатор Xiaomi Viomi за $8 уничтожает 99,5% бактерий

25.04 / Мнение: Найден теплоход “Армения”

03.06 / В Кремле отреагировали на заявление ВОЗ о разрушительной второй волне коронавируса

02.06 / Ученые по-прежнему намерены выяснить, могут ли животные распространять SARS-CoV-2

15.04 / Вот так «просто» взять человека, сломать и очернить

03.06 / Седым волосам может вернуться прежний цвет, если пройдет стресс

29.04 / Пациенты с болезнями сердца тяжелее переносят COVID-19 — наблюдения западных медиков

22.04 / Профессор Пауль Фогт: смертность от COVID-19 примерно в 20 раз выше, чем от гриппа

30.04 / «Их враг вирус, а не Китай»: В МИД КНР ответили на угрозы США «наказать за коронавирус»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска