 

Вирусолог объяснил высокий процент россиян с антителами к COVID-19

11.06.2020, 20:08, Новости дня

Россиян с выявленным иммунитетом к коронавирусу гораздо больше, чем официальное количество заболевших по всей стране, потому что большинство пациентов – с легкой формой болезни, и бессимптомные официально не подтверждали заболевание и перенесли его дома, сообщил газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 46 российских регионах были выборочно протестированы на антитела к коронавирусу нового типа 650 тысяч человек. В результате иммунитет обнаружен почти у 14 %. При этом, по данным на 11 июня, в РФ выявлено 502,4 тыс. заболевших  – это куда меньший процент от общего населения страны.

«На самом деле сейчас такие цифры выявляют во всех странах, в некоторых регионах Германии самая большая цифра, которую называли, была 20 %. Здесь ничего странного нет. По разным оценкам, от 40 до 60 % людей переносят заболевание бессимптомно, то есть даже не подозревают, что они болели. Потом многие не хотят попадать в эту систему слежки и болеют дома, не сдавая анализы», – говорит Зверев.

Вирусолог объясняет, что общие цифры показывают только то количество заболевших, которые подтвердили случай COVID-19 тестом, но это, естественно, не показывает даже приблизительное число больных. По той же причине неверен и процент смертности от вируса, поскольку ранее считали только тех, кто попадал в больницы в тяжелом состоянии. Вирусолог полагает, что в связи с тем, что исследование на иммунитет все еще идет во всем мире, смертность окажется еще ниже (0,5 – 0,4 %).

С 15 марта москвичам также выборочно приходят приглашения провериться на наличие иммунитета к коронавирусу. По результатам второго этапа исследования, антитела имеют 17,4 % жителей столицы.



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