 

Путин присвоил представителю СК Петренко звание генерал-майора юстиции

11.06.2020, 20:08, Новости дня

Указом президента Владимира Путина руководителю управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ Светлане Петренко присвоено звание генерал-майора юстиции.

«Присвоить высшее специальное звание генерал-майора юстиции сотруднику Следственного комитета Российской Федерации Петренко Светлане Львовне», – сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее у Петренко было звание полковника юстиции.

Напомним, 8 июня российский лидер присвоил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой высший дипломатический ранг – чрезвычайного и полномочного посла. В своей должности она проводит еженедельные брифинги для журналистов, делает официальные заявления и комментарии от имени МИД России.



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