 

Аэропорт Сочи может возобновить международное сообщение одним из первых

11.06.2020, 20:06, Новости дня

В Министерстве транспорта обсудили возможные форматы возобновления международного авиасообщения. По предварительной информации, оно будет открыто с 15 июля. Представители Росавиация в ближайшее время направят в Роспотребнадзор предложения по возобновлению перелетов в 15 стран. Представители Ассоциации Туроператоров рассказали, по каким направлениям запустят первые рейсы.

Отметим, из-за введения карантинных мер в многих городах перевозка по внутренним направлениям находится в стадии стагнации. В особенности это касается Крыма и Кубани, которые все еще закрыты для массового туризма. Между тем, эпидемиологическая ситуация за рубежом стабилизируется, страны открывают границы, что свидетельствует о необходимости возобновления международных рейсов.

По мнению экспертов, первыми откроют международное сообщение аэропорты Москвы, Петербурга, Сочи, Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону  и Краснодара, передают "Вести Сочи".

Текст:

ГТРК "Вести Сочи"



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