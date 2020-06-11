 

Во Владимире “черный банкир” обналичил 2 миллиарда рублей

11.06.2020, 20:06, Новости дня

Во Владимире огласили приговор "черному банкиру", обналичившего порядка 2 миллиардов рублей. По данным СК по региону, в 2010 году уроженец Краснодарского края оборудовал во Владимире 4 офиса, которые он использовал для изготовления фиктивных документов. Мошенник сбывал поддельные платежные документы о якобы предоставленных услугах и займах через фирмы-"однодневки", передает ГТРК "Владимир".

"Заказчиками" были московские компании и юридические лица. За период с 2010 по 2013 год подсудимый провел не менее 20 нелегальных банковских операций, обналичив 2 миллиарда рублей. По приговору суда ему предстоит провести 1,5 года в колонии общего режима. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в 100 тысяч рублей.

Текст:

ГТРК "Владимир"



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