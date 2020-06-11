Мнение: Расовые серп и молот, азиатский век и самые дорогие города мира

11.06.2020, 20:00, Разное

1. К вопросу о том, почему чернокожие протестующие рисуют серп с молотом на оскверняемых статуях. Вот, например, что они сделали с памятником Роберту Пилю, который дважды занимал пост премьер-министра Великобритании. Перевод твита, из которого я взял заглавную картинку:

https://twitter.com/OliverCooper/status/1269693042262446080

Это Роберт Пиль, основатель Британской полиции. Благодаря нему наша полиция не вооружена – именно поэтому полицейскими Соединённого королевства были убиты лишь три человека в прошлом году, тогда как американская полиция убила 1,536 человек. Поэтому писать на его памятнике «Все копы – ублюдки» [A.C.A.B.: All Cops Are Bastards] – это против того, за что вы выступаете. Равно как и убийственный серп и молот…

Эта статуя оказалась в числе 5 памятников Пилю, которые были внесены протестующими на специальную карту под названием «Повали расистов» (Topple the Racists):

https://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/five-sir-robert-peel-statues-18390165

Проблема в том, что, судя по описанию на сайте, Пиля внесли на карту за то, что он якобы выступал против Акта о запрете зарубежной работорговли 1806 года.

В действительности, против выступал вовсе не Роберт Пиль-младший, а его отец Роберт Пиль-старший, промышленник и миллионер (один из основателей британской текстильной индустрии). Но это не имеет никакого значения – левая идеология подразумевает, что происхождение (классовое или расовое) определяет вину человека, и потому дети отвечают за грехи отцов, дедов и прадедов.

Текущие расовые протесты имеют под собой прочную левую основу, так как они основаны на идее «отнять и поделить». У нас в России леваки шли к власти под лозунгом «мы бедные, так как буржуи богатые, надо отнять у них деньги и поделить». В других странах лозунг иногда был таким же, а иногда немного другим: «мы бедные, так как евреи-белые-тутси-подставить_нужное богатые, надо отнять у них деньги и поделить».

Суть протеста в любом случае оставалась той же: работать не надо, надо ограбить более обеспеченную группу и разделить её имущество между бедными. Итог протестов также всегда один и тот же.

На днях леваки захватили пару кварталов в американском городе Сиэтл и объявили их «автономной зоной». Прошло всего лишь два дня, и в свежесозданном коммунистическом раю начался голод, так как приглашённые к огоньку бомжи отобрали у революционеров еду:

Печальная история всех красных переворотов повторилась очередной раз.

2. В начале нового тысячелетия американские неоконсерваторы заявили, что 21-й век – как и 20-й – должен стать «Американским веком».

Теперь всё кардинально поменялось: пока в США и Великобритании пытаются заменить американский век африканским, глава европейского МИДа провозгласил начало «Азиатского века»:

https://ria.ru/20200527/1572021180.html

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепп Боррель максимально наглядным образом проиллюстрировал известную политическую поговорку о том, что вовремя предать означает предвидеть. Маститый европейский дипломат, вероятно, пригляделся к ситуации на геополитической арене и решил, что пришло самое время обозначить новый стратегический курс Евросоюза, который, очевидно, будет проходить под девизом “Век Азии начался!”

Собственно, о начавшемся “азиатском веке” и заявил господин Боррель на недавней встрече с немецкими дипломатами. Более того, по версии главы европейской дипломатии, американоцентричный (или находящийся под управлением США) мировой порядок — закончился, как раз в контексте наступления нового этапа исторического развития, в котором Евросоюз уже не готов довольствоваться ролью любимой американской колонии или в лучшем случае младшего партнера Вашингтона, который периодически милостиво разрешал коллективному Старому Свету заниматься неоколониализмом на своих традиционных “охотничьих угодьях” в Африке, на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.

Брюссель хочет большего, и эта смелость объясняется очень просто: Вашингтон ослабел, Евросоюз чувствует, что баланс сил поменялся и что жесточайший конфликт по линии Вашингтон — Пекин открывает для Евросоюза большое окно возможностей, в которое нужно успеть запрыгнуть, несмотря на недовольство всех американских сателлитов, находящихся внутри объединенной Европы.

Британская The Guardian приводит довольно смелые тезисы из выступления господина Борреля.

“Аналитики долго говорили о конце американской системы (международных отношений. — Прим. ред.) и наступлении азиатского века. Это сейчас происходит на наших глазах”, — заявил главный европейский дипломат.

3. Помните, как лет 10 назад Москва занимала первые места в рейтинге «самых дорогих городов мира»? Оппозиция тогда очень возмущалась этим, заявляя о том, как невыносимо тяжело жить в России.

На самом деле, речь в этом рейтинге шла о стоимости жизни для иностранных специалистов (экспатов), что совсем не то же самое, что стоимость жизни для российских граждан или, тем более, коренных москвичей (у которых есть своё жильё, доступ к бесплатной медицине и прочие преимущества аборигенов).

Теперь же Москва занимает место в третьей десятке «самых дорогих городов»:

https://moslenta.ru/news/moskva-voshla-v-reiting-samykh-dorogikh-gorodov-dlya-inostrannykh-specialistov-09-06-2020.htm

Москва вошла в мировой рейтинг по дороговизне жизни для иностранных специалистов, оказавшись на 21-м месте. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на консалтинговую компанию Mercer.

Таким образом, за год российская столица поднялась в рейтинге Cost of Living Survey на шесть позиций. Первое место занял Гонконг, второе — туркменский Ашхабад, третье — Токио. Следующими в списке значатся Сингапур и Нью-Йорк.

При составлении рейтинга учитывались цены на жилье, транспорт, питание, одежду, коммунальные услуги, развлечения и медицинское обслуживание.