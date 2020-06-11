Guardian – «это ещё не конец» — американский инфекционист предупредил, что пандемия коронавируса далека от завершения

11.06.2020, 19:55, Новости дня

Видный американский специалист по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи предупредил, что пандемия коронавируса ещё далека от завершения, и назвал её «своим худшим кошмаром», пишет The Guardian. При этом специалист выразил надежду на скорый успех в разработке нескольких вариантов вакцин от заболевания, в рекордно короткие сроки поразившего всю планету.



Reuters

Видный американский специалист по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи во вторник предупредил, что пандемия коронавируса ещё далека от завершения, и назвал её «своим худшим кошмаром», пишет The Guardian. В области вакцинации будет не один победитель, потому что нам понадобятся вакцины для всего мира. Миллиарды и миллиарды доз.

Как отметил эксперт, выступая на конференции, организованной Организацией биотехнологических инноваций, за 4 месяца вирус «опустошил весь мир», и «это ещё не конец». Как напоминает издание, 7 миллионов человек во всём мире заразились коронавирусом и 400 тыс. скончались.

По признанию Фаучи, он знал, что подобная вспышка может произойти, но был удивлён тем, как «быстро она охватила всю планету». Инфекционист объяснил столь быстрое распространение высокой контагиозностью вируса и большим количеством путешествующих по миру заражённых людей. Главный советник Белого дома по инфекционным заболеваниям подчеркнул, что пандемия коронавируса значительно отличается от других вспышек заболеваний, включая Эболу и ВИЧ.

В частности, всё ещё остаются вопросы о том, смогут ли пациенты, пережившие серьёзную форму коронавируса, полностью выздороветь. Кроме того, выяснилось, что эта болезнь воздействует на людей по-разному – некоторые из них вообще не имеют симптомов, в то время как другие страдают от повреждения лёгких, инсультов, нарушений свёртываемости крови и тяжёлых иммунных реакций.

«О Господи, когда же все это кончится?» — воскликнул инфекционист, добавив, что «мы всё ещё в самом начале пути». Тем не менее, Фаучи отметил, что «воодушевлён» успехами фармацевтической промышленности в разработке вакцин и «почти уверен», что несколько из разрабатываемых сегодня 124 вариантов будут успешными.

«В области вакцинации будет не один победитель, потому что нам понадобятся вакцины для всего мира. Миллиарды и миллиарды доз», — заверил специалист.