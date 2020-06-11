Le Figaro – из-за Трампа Америке грозит распад, как 30 лет назад — Советскому Союзу

11.06.2020, 19:55, Новости дня

Спустя более 30 лет после распада советской системы та же участь угрожает США, пишет обозреватель Le Figaro Николя Бавре. По мнению автора, виной всему «самоубийственная» политика Дональда Трампа, которая подпитывает раскол в стране и ввергает её в атмосферу гражданской войны. Чтобы избежать катастрофы, следующим приоритетом американских властей должен стать лозунг «вернуть штатам Америки былое единство», уверен журналист.



Reuters

Если в 1953 году осуждение «бешенства» Америки Жан-Полем Сартром было «трагической политической ошибкой», в 2020 году совершенно очевидно, что ярость «раздирает» Соединённые штаты и довершает процесс утраты их лидерства, пишет обозреватель Le Figaro Николя Бавре.

«Более 30 лет спустя после распада советской системы, Соединённым Штатам также угрожает распад», — пишет автор. Это, по его мнению, подтверждает правоту Токвилля, утверждавшего, что демократии гибнут не столько от военных поражений, сколько от того, что их структуры развращаются демагогами, а население утрачивает гражданское самосознание под влиянием индивидуализма.

Как подчёркивает автор, сегодняшняя Америка переживает четыре кризиса одновременно. Эпидемия Covid-19 превратилась в санитарный Перл-Харбор, в котором погибли около 110 тыс. человек. Это повлекло за собой рецессию исторических масштабов, когда за 3 месяца безработными стали 45 миллионов человек, а ВВП в 2020 году, по прогнозам, должен упасть на 6,5%. Убийство Джорджа Флойда полицейским в Миннеаполисе спровоцировало расовые беспорядки и грабежи в американских городах, напоминающие протесты 1968 года после убийства Мартина Лютера Кинга. Наконец, популизм Дональда Трампа с его планами прибегнуть к закону 1807 года о подавлении восстаний и доверить восстановление порядка в стране армии, вопреки основам правового государства и возражениям военного руководства, повергает Соединённые Штаты в хаос.

Стратегия американского президента заключается в том, чтобы расколоть Америку, ввергнуть её в атмосферу гражданской войны и поддерживать беспорядки в надежде на переизбрание, несмотря на ужасающие результаты, уверен журналист. Кроме того, катастрофа в области здравоохранения безжалостным образом проявила структурные недуги, подтачивающие США, и безответственность Дональда Трампа, чья экономическая политика довела до крайности экономику «мыльных пузырей», ориентированную исключительно на финансовые рынки. Олицетворением этой политики стал аномальный рост американской биржи на 40% с середины марта при том, что риск «великой депрессии» не был столь высок с 1930-х годов, а уровень безработицы вырос с 3,3% почти до 20%.

Радикальные решения и мнения главы Белого дома ускоряют процесс распада американской нации, которую объединяет сегодня только страх и ненависть, уверен Бавре. Рост насилия, смертей от огнестрельного оружия, употребления наркотиков, повсеместный расизм и скрытая сегрегация афроамериканского населения не могли снова не вскрыть «открытую рану» рабовладельческого прошлого, полагает автор. При том, что чернокожие представляют 13,4 % населения США, они оставляют 24 % из 1098 человек, убитых полицией в 2019 году, и 33 % всех заключённых в стране. Уровень безработицы среди этой группы в два раза выше, чем у остальной части населения, а средний доход на 42% ниже, чем у белых.

«Наконец, Дональд Трамп проявляет презрение к Конституции и верховенству права, образованию и науке, уважению прав человека, что подрывает основы американской демократии, и отступает от наследия отцов-основателей», — считает обозреватель. По его убеждению, действиями в обход конгресса, давлением на правосудие, ФРС или армию глава Белого дома уничтожает систему сдержек и противовесов.

Однако несмотря на хаотичное урегулирование кризиса в области здравоохранения и экономики, Трамп ещё не проиграл предвыборную гонку 2020 года, в частности, из-за слабости кандидатуры его оппонента Джо Байдена, полагает автор. Но вне зависимости от того, выиграет Трамп или проиграет, его правление «оставит Америку в руинах» — с расколом в обществе, которые не был так велик со времён гражданской войны, и впервые с 1945 года исчезнувшую с мировой арены в разгар крупного кризиса.

Даже если обвинения Трампа в адрес чрезмерных амбиций тоталитарно-капиталистического Пекина были справедливы, его стратегия вступления в новую холодную войну в период, когда нация расколота, и без традиционных европейских и азиатских союзников была «самоубийственной» — то есть совершенно противоположной решениям Гарри Трумана в адрес Сталина, которые привели к распаду советской системы в 1989 году, полагает автор статьи.

Первое условие существования державы — это национальное единство, уверен Бавре. По его убеждению, в 2020 году, приоритетом США должно стать не стремление «вернуть Америке былое величие», а «вернуть штатам Америки былое единство», заключает журналист.