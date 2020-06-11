Президент Института Горшенина Омельченко стал новым послом Украины во Франции

11.06.2020, 19:54, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 11 июня своим указом уволил Олега Шамшура с должности посла во Франции и в ЮНЕСКО (по совместительству).

Другим указом на пост посла Украины во Франции назначен Вадим Омельченко.

Шамшур руководил украинским посольством в Париже с октября 2014 года.

Вадиму Омельченко 56 лет. Юрист по образованию. Дважды работал советником спикеров парламента Украины, руководил группой советников вице-премьер-министра Украины по экономическим реформам, преподавал в Дипломатической академии при МИД Украины. В 2006 году основал аналитический центр – Институт Горшенина, является его президентом. Выступал с лекциями и докладами в Ecole Militaire, Национальной ассамблее и Сенате Франции, пишет LB.ua.