 

Цена барреля нефти Brent упала ниже 38 долларов

11.06.2020, 19:48, Новости дня

Цены на нефть ускорили падение после закрытия фондовых рынков Европы, нефтяные котировки теряют из-за публикации новых макроэкономических прогнозов Федеральной резервной системы (ФРС) США.

По состоянию на 19.30 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 8,65%, до 38,12 доллара за баррель, информирует РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Июльские фьючерсы на топливо марки WTI дешевели на 9,92%, до 35,67 доллара за баррель, минутами ранее их удешевление превышало 10%.

Позднее в ходе торгов нефть Brent опускалась до 37,94 доллара за баррель, что на 9,1% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

По состоянию на 19.45 мск, нефть марки Brent немного отыграла падение и снижалась до 38,34 доллара за баррель (-8,1%), а нефть сорта WTI – до 36,24 доллара за баррель (-8,9%).

Накануне ФРС США, как и ожидалось, сохранила ставку на уровне 0 – 0,25% годовых. Американский финансовый регулятор спрогнозировал падение ВВП крупнейшей мировой экономики на 6,5% в 2020 году, а также скорректировал ожидаемый уровень безработицы – до 9,3% с декабрьской оценки в 3,5%.



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