В Омской области сняли режим самоизоляции

11.06.2020, 19:48, Новости дня

Режим самоизоляции снимается в Омской области с понедельника 15 июня, сообщил в четверг губернатор Александр Бурков после заседания оперативного штаба.

«С 12 июня у нас будут открыты летние кафе и другие предприятия общепита, с 22 июня у нас запланировано открытие детских садов, 24 июня у нас пройдет парад вооруженных сил. На штабе было принято (решение) снять режим самоизоляции для жителей Омской области с 15 июня. Но просьба соблюдать предписание Роспотребнадзора по масочному режиму. Сегодня цифры по заболеваемости позволяют нам сказать, что мы находимся на плато», – передает РИА «Новости» слова Буркова, прозвучавшие в эфире местного 12 канала.

Ранее в Омской области было возобновлено действие электронных транспортных карт.