Зеленский назначил командующим ВМС крымчанина

11.06.2020, 19:48, Новости дня

Командующим ВМС Украины назначен уроженец Севастополя, воевавший в Донбассе контр-адмирал Алексей Неижпапа, соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

«Назначить Неижпапу Алексея Леонидовича командующим военно-морских сил вооруженных сил Украины», – передает РИА «Новости» текст указа Зеленского.

Одновременно был уволен экс-командир ВМС Украины Игорь Воронченко, который был в этой должности с 2016 года.

Неижпапа родился в 1975 году в Севастополе. В 1997 году окончил Севастопольский военно-морской институт, в 2008 году – Севастопольский военно-морской институт (оперативно-тактический уровень) и национальный университет обороны Украины в 2015 году.

В 2015-2019 годах был заместителем командующего ВМС по боевой подготовке. С апреля 2020 года занимал должность заместителя командующего ВМС.

Руководил международными учениями Sea Breeze от украинской стороны. Принимал участие в боях в Донбассе.

В феврале командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год адмирал Игорь Касатонов заметил, что теперь уже экс-главком ВМС Украины Игорь Воронченко «танкист – и по образованию, и по прохождению службы».