 

Трамп объявил о продлении режима чрезвычайного положения в отношении Беларуси

11.06.2020, 19:45, Новости дня

Президент США Дональд Трамп направил спикеру Палаты представителей Пелоси и председателю Сената письмо о продлении режима чрезвычайного положения в отношении Беларуси.

Как отмечается в письме, Закон о чрезвычайных положениях предусматривает автоматическое прекращение действия чрезвычайного положения, если в течение 90 дней до годовщины его объявления президент не публикует в Федеральном реестре и не передает Конгрессу уведомление о его продлении. В соответствии с уведомлением президента, введенный 16 июня 2006 года режим чрезвычайного положения в отношении Беларуси, продолжит действовать после 16 июня 2020 года.

«Действия и политические инициативы некоторых членов правительства Беларуси и иных лиц, направленные на подрыв демократических процессов или институтов в Беларуси, нарушения прав человека, связанные с политическими репрессиями, и участие в коррупции, продолжают представлять собой нехарактерную и экстраординарную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США», – заявил президент в письме.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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