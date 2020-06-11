Семейный выход: Милла Йовович с мужем, дочерьми Эвер и Ошин на пляже в Малибу

11.06.2020, 19:42, Разное

Пока кому-то пляжи Малибу только снятся (как и мечты об отдыхе за границей), голливудские знаменитости добираются до них без самолетов и пароходов, при помощи машины и благодаря послаблениям карантина в США. Вышла “в люди” и Милла Йовович: актриса устроила день отдыха вместе с мужем, режиссером Полом У. С. Андерсоном, 12-летней дочерью Эвер и малышкой Ошин. Сестры последних – 5-летней Дэшиэл – вместе с семейством замечено не было, но, возможно, она просто не попала в объектив папарацци.

12-летняя Эвер (слева), Милла с маленькой Ошин и Пол на пляже в МалибуПока супруг актрисы и старшая дочка принимали водные процедуры, Милла нежилась на пляже в компании Ошин, по-видимому, решив в этот раз в воду не окунаться. Появление на море – один из первых “выходов” семьи Йовович после продолжительного нахождения дома. В последние месяцы Милла и Пол, как и многие их коллеги, старались соблюдать правила самоизоляции. Исключение они сделали лишь ради недавних митингов в поддержку темнокожего населения (о движении Black Lives Matter вы можете более подробно прочесть здесь).

Впрочем, на карантине семейство Йовович явно не скучало: актриса то и дело делилась с подписчиками в Instagram снимками своих будней, демонстрировала домашний огород, а иногда даже читала сказки на русском языке. В семейном кругу актриса отметила и 5-летие средней дочери Дэшиел. На празднике также присутствовала и младшая дочка Миллы – Ошин, которая появилась на свет 2 февраля 2020 года. Примечательно, что этой новостью в соцсетях поделилась не сама Милла, а ее дочь Эвер, написав:

Добро пожаловать в мир, моя новая сестра Ошиан. Мы любим тебя!

44-летняя Милла Йовович и ее муж Пол Андерсон не делали особой тайны ни из самого факта беременности, ни из пола ребенка (они объявили об этом в соцсетях), да и интригу с именем многодетные родители решили не создавать. Поклонники актрисы могли наблюдать за беременной Миллой чуть ли не каждый день – она часто попадала в объективы папарацци, особенно на последних сроках. Так, весь декабрь она провела в приятных семейных хлопотах: ходила с дочерьми на каток, в кафе, вместе с ними нарядила красивую елку к Рождеству и также с семьей отметила Новый год. После снимков, где было заметно, что Милле уже довольно трудно передвигаться, она решила поделиться своими ожиданиями и трудностями в соцсетях и рассказала (в том числе на русском языке), что весь последний месяц был для нее настоящим испытанием:

Для тех из вас, кто еще не знает, я собираюсь родить третьего ребенка. И не перестаю быть благодарной за то, что смогла забеременеть, учитывая мой возраст. Но, Боже, я уже готова родить! Осталось две недели до того момента, как мы поприветствуем нашего нового маленького человека, и каждая женщина, которая когда-либо рожала, знает, как последний месяц тяжел!

Маленькая ОшинНапомним, Милла Йовович вышла замуж за режиссера Пола У. С. Андерсона в 2009 году. В ноябре 2007 года они впервые стали родителями – на свет появилась их дочь Эвер. 1 апреля 2015 года родилась их вторая дочь Дашиэл. О третьей беременности актрисы стало известно в начале августа прошлого года, тогда Милла рассказала, что пыталась забеременеть несколько раз и лишь недавно ее попытки увенчались успехом.