“Окаянные дни”: 4 причины посмотреть новый сериал с Анной Михалковой и Федором Бондарчуком

11.06.2020, 19:42, Разное

Самоизоляция вывела в топы новый необычный жанр – скринлайф-сериал, где все действие разворачивается в режиме онлайн, а персонажи раскручивают историю, просто созваниваясь друг с другом по скайпу или в зуме. Для своего проекта в этом формате под названием “Окаянные дни” Семен Слепаков привлек популярных актеров, режиссеров и вместе с соавтором “Домашнего ареста” Максимом Туханиным написал 10-серийную историю о том, что происходит с человеком в режиме самоизоляции. И вот как минимум четыре причины, почему вам стоит на это посмотреть.

Семен Слепаков

Наличие в авторах такого человека, как Семен Слепаков – уже само по себе знак качества для любого проекта. Другое дело, что в “любом” Семен участвовать не будет, он привык выкладываться по полной и делать или суперхит, или не делать вовсе. Тонкая ирония, сатира, умение рисовать кривое зеркало эпохи (в хорошем смысле этого слова) – вот, за что любят проекты, вышедшие из-под пера Слепакова. Достаточно вспомнить культовый скетчком 2000-х “Наша Russia” или же один из самых популярных драмеди в истории России “Домашний арест”, который посмотрели все, включая Дмитрия Медведева и Никиту Михалкова. Причем режиссер назвал сериал – лучшим фильмом 2018 года и сравнил Слепакова с самим Николаем Васильевичем Гоголем. Список можно пополнить еще и скандально-хулиганским “ХБ”, лирической комедией “Озабоченные” и даже музыкальным и поэтическим творчеством Семена, всегда носившим острый социальный подтекст. Делать проекты на злобу дня – это то, что отлично получается у Слепакова. Новый скринлайф “Окаянные дни” как раз такой. Что может быть актуальнее?

Федор Бондарчук, Татьяна Догилева и Дмитрий Лысенков в сериале “Окаянные дни”

Режиссура

Всего 10 эпизодов проекта сняли сразу 6 разных режиссеров. Четыре серии отдали Андрею Болтенко, известному своей работой над Церемонией открытия Олимпийских игр в Сочи. Еще два эпизода сняла актриса Ирина Вилкова, которую зрители ТНТ знают по ролям в сериалах “Полицейский с Рублевки” и “Остров”. Над созданием остальных четырех историй работали режиссер скетчкома “Наша Russia” Максим Пежемский, Роман Волобуев, написавший один из самых необычных сериалов 2020 года “Последний министр”, легендарный Петр Буслов, снявший “Домашний арест”, и актер Владимир Епифанцев. Каждая серия – самодостаточное произведение, которое можно смотреть в отрыве от других эпизодов. Сериал превращается не просто в сборник комедийных историй, а в настоящее явление в сериалостроении. Те, кто не способен отличить на глаз, условно, работу Фон Триера от Вуди Аллена, смогут на конкретных примерах постараться уловить режиссерский почерк. Все помещены в равные условия с одинаковыми исходными данными: сценарий Слепакова и его соавтора по “Домашнему аресту” Максима Туханина, монитор компьютера, нехитрое программное обеспечение и… потрясающие актеры.

Никита Тарасов и Анна Михалкова

Кастинг

В сериале сыграли абсолютно разные актеры, мастерски демонстрируя все возможные типажи. Здесь и узнаваемый московский чиновник в исполнении Федора Бондарчука, который жалуется своей маме – Татьяне Догилевой – на брата-либерала и его обличающие посты. И эталонный ботаник Никита Тарасов, попавший под пресс ревнивой женщины Анны Михалковой. Легендарный и гениальный тандем Деревянко-Робак, созданный еще в “Домашнем аресте”, но в новых обстоятельствах. Павел теперь играет порядочного автолюбителя, а Робак – слегка обнаглевшего гаишника, который разводит своего собеседника на взятку онлайн. В сериале умиляешься разным мелким, вроде бы не бросающимся в глаза деталям. Например, Владимир Епифанцев со своей горой мышц, попивающий кефирчик и общающийся с мамой, но при этом выбивающий долг с одного из своих клиентов.

Владимир Епифанцев и Григорий КалининИстории

Возможно, наши потомки будут изучать человека эпохи коронавируса именно по таким проектам, как “Окаянные дни”. Возможно, где-то он и кажется слишком гротескным, или педалирующим уже знакомые темы, но Слепаков препарирует своих героев, помещенных под вынужденный домашний арест, и вольно или невольно исследует суть проблем, которые могли произойти исключительно сейчас и никогда более. Ботаник, отбывающий карантин на дому у сексапильной массажистки, коллектор, выбивающий долги по удаленке, женщина, подозревающая мужа в измене, готовая поверить во что угодно и кому угодно, но только не собственному мужу, конфликт двух братьев, развод на взятку, пропагандистская ложь и многое другое. Слепакову и компании удалось поймать и зафиксировать происходящее с нами, написав одновременно вымышленные и такие непридуманные истории.

Павел Деревянко и Александр Робак