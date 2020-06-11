 

“Самые жесткие санкции” Конгресса: республиканцы предложили отключить Россию от SWIFT

11.06.2020, 19:40, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРеспубликанская партия Палаты представителей Конгресса США представила доклад, в котором предлагается ввести против России, Ирана и Китая новые санкции, “самые жесткие из когда-либо предлагавшихся”. 

В отношении России авторы доклада озвучили предложение ввести новые санкции против нефтегазовых проектов, “пророссийски” настроенных структур в других странах, а также определить Россию как страну – спонсора терроризма.

Одна из предложенных мер – отключение России от международной системы банковских транзакций SWIFT. 

“Руководителей российской пропаганды” и ряд других физических и юридических лиц предлагается внести в санкционный список, в который войдут и те, кто, по мнению авторов доклада, продвигает интересы России в других странах – украинский политик Виктор Медведчук и грузинский олигарх Бидзина Иванишвили. 

Документ призывает “общаться напрямую с российским народом и поддерживать его устремления к демократии и правам человека”.

В Кремле выразили надежду, что предложения республиканцев не будут воплощены в жизнь.

“Это, конечно же, никоим образом не способствует нормализации наших двусторонних отношений. Мы рассчитываем, что эти планы так и останутся на уровне заявлений, не будут никоим образом материализовываться”, – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В отношении Китая в докладе предлагается ввести санкции против Коммунистической партии, а также ряда высокопоставленных чиновников. Также конгрессмены рекомендовали не допускать попадания в КНР “критически важных американских технологий”.

В рамках антииранских санкций предлагается заблокировать еще больше секторов экономики и ввести штрафные меры в отношении “подконтрольных Ирану лиц” в Ираке, Йемене, Ливане и Сирии.

Доклад не является законопроектом, все меры в нем носят рекомендательный характер.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06 / В Киеве полиция задержала проректора университета на взятке в 224 тыс. грн

13.04 / Кашпировский начал «лечить» людей через YouTube

01.05 / Роспотребнадзор заявил о влиянии жары на распространение коронавируса

22.05 / Голосование о поправках к Конституции предложили провести в день парада Победы

10.06 / Учения Baltops-2020 и реакция Москвы 

19.05 / Представитель Гагариной отреагировал на слухи о расставании певицы с мужем

07.05 / Откровения киллера: Быкову припомнили убийство 26-летней давности

29.04 / Песков: Назвать дату окончания эпидемии коронавируса невозможно

28.04 / Стало известно об активизации сект в РФ на фоне коронавируса

10.05 / Появились данные о похищении россиян пиратами в Гвинейском заливе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска