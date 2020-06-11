“Самые жесткие санкции” Конгресса: республиканцы предложили отключить Россию от SWIFT

11.06.2020, 19:40, Новости дня

Республиканская партия Палаты представителей Конгресса США представила доклад, в котором предлагается ввести против России, Ирана и Китая новые санкции, “самые жесткие из когда-либо предлагавшихся”.

В отношении России авторы доклада озвучили предложение ввести новые санкции против нефтегазовых проектов, “пророссийски” настроенных структур в других странах, а также определить Россию как страну – спонсора терроризма.

Одна из предложенных мер – отключение России от международной системы банковских транзакций SWIFT.

“Руководителей российской пропаганды” и ряд других физических и юридических лиц предлагается внести в санкционный список, в который войдут и те, кто, по мнению авторов доклада, продвигает интересы России в других странах – украинский политик Виктор Медведчук и грузинский олигарх Бидзина Иванишвили.

Документ призывает “общаться напрямую с российским народом и поддерживать его устремления к демократии и правам человека”.

В Кремле выразили надежду, что предложения республиканцев не будут воплощены в жизнь.

“Это, конечно же, никоим образом не способствует нормализации наших двусторонних отношений. Мы рассчитываем, что эти планы так и останутся на уровне заявлений, не будут никоим образом материализовываться”, – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В отношении Китая в докладе предлагается ввести санкции против Коммунистической партии, а также ряда высокопоставленных чиновников. Также конгрессмены рекомендовали не допускать попадания в КНР “критически важных американских технологий”.

В рамках антииранских санкций предлагается заблокировать еще больше секторов экономики и ввести штрафные меры в отношении “подконтрольных Ирану лиц” в Ираке, Йемене, Ливане и Сирии.

Доклад не является законопроектом, все меры в нем носят рекомендательный характер.