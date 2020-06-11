“Лучше посмотрите по телевизору”: Собянин рекомендовал москвичам остаться дома в День России и не ходить на парад

11.06.2020, 19:40, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям столицы оставаться дома во время ближайших праздников – Дня России 12 июня и парада Победы 24 июня. Об этом он сообщил в эфире телеканала “Россия 24”.

“Я бы вам не рекомендовал никуда ходить в эти праздники. У нас запрещены пока массовые мероприятия. Да, официальные мероприятия будут проводиться и 12 июня, и будет день парада, но лучше это посмотреть по телевизору”, – сказал Собянин. Он добавил, что “никакой массовки огромной или зрителей не должно быть, это большой риск и для вас, и для ваших детей, и для ваших близких”.

Также Собянин призвал москвичей продолжать работать удаленно, чтобы в офисах не было скоплений людей.

“Сам работодатель определяет, как открываться, в каком объеме. Но мы по-прежнему, я хочу обратить внимание и работодателей, и руководителей предприятий, по-прежнему рекомендуем максимально дистанционно работать, на удаленке, как принято сейчас говорить”, – заявил мэр.

Ранее Собянин отменил с 9 июня режим самоизоляции, прогулки по графику и электронные пропуска в Москве. Также в столице возобновили работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники, агентства по трудоустройству, общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Остальные ограничения в Москве будут снимать 16 и 23 июня.

“Медуза” со ссылкой на источники писала, что решение о досрочной отмене ограничительных мер в Москве мэр столицы принял после разговора с президентом Владимиром Путиным.

По данным издания, Собянина заставили поторопиться, чтобы “ко дню голосования люди уже более-менее оттаяли, отошли от карантина и не голосовали сразу после снятия ограничений в озлобленном состоянии”.

Проголосовать за или против поправок к Конституции россияне смогут 1 июля, досрочное голосование начнется с 25 июня. В числе предложенных изменений – “обнуление” сроков Путина, которое позволит ему оставаться у власти до 2036 года.