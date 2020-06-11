Личное: Страшно? Нет

11.06.2020, 19:31, Разное

Хорошо было Ванге — любую чушь старушка могла нести, а ей всё равно никто не верил. Нынешним экстрасенсам и сложнее, и легче.

Во-первых, нужно всем рассказать, что именно они предсказали коронавирус, что очень сложно, ввиду того, что Интернет всё помнит. И что легко — так напугать нас сейчас можно хоть чем, мы во всё поверим. Потому что ясно понимаем: может быть всё, что угодно.

Видео: Соцсети

Можно сказать, что завтра наступит Армагеддон, и все поверят. Война? Эпидемии? Массовые протесты? Легко — скажи и попадёшь пальцем в небо.

Да чего предсказывать? Оглянитесь — всё это уже и так давно стало реальностью!

Я очень хочу, чтобы вы посмотрели ролик выше. Это — известная в узких кругах ТНТ предсказательница, и она вангует всем неприятности.

Ну, какие ещё могут быть неприятности, если и так уже всё плохо? Надежды нет, но предсказательница-астролог обещает свет в конце прямой кишки.

Ванга бы с Нострадамусом оцепенели бы от такого будущего, серьёзно.

Элина, или как там её — магическая Снежана? — вещает, что будут бунты по всему миру, а Россия опять всех спасёт.

Посмотрите кино до конца. Посмотрели? Что скажете? Чего ждёте от будущего — вангуйте!