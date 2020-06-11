“Это только видимая часть айсберга”: Петросян выступил со срочным заявлением

11.06.2020, 19:30, Разное

В марте Евгений Петросян вместе со своей молодой женой Татьяной Брухуновой вернулся из Дубая и сразу попал под карантин. Пандемия коронавируса нарушила планы юмориста, поэтому ему пришлось некоторое время бездельничать и ждать подходящего момента, чтобы снова насладиться рабочим процессом.

Недавно в своем инстаграм-аккаунте Евгений Ваганович сообщил, что приступил к творческому процессу – подготовке новых выпусков “Петросян шоу”. Юморист сочиняет шутки вместе с 89-летним Георгием Териковым. Бывший муж Елены Степаненко отметил, что несмотря на почтенный возраст, Георгий Карпович в “полной творческой форме”.

Как видно на опубликованных снимках, на столе у Петросяна очень много бумаг и книг. Евгений Ваганович пояснил, что Териков написал огромное количество материала во время карантина.

“Тут репетировать и репетировать. А как вы думали? Выход на сцену – это только видимая часть айсберга в нашей работе”, – отметил юморист.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 17 Ноя 2018 в 2:36 PST

Напомним, недавно в эфире Первого канала обсудили внешний вид Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой. Иван Ургант оценил чувство стиля супругов.