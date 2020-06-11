 

Собчак завидует мертвому наркоману из-за роскошных похорон

11.06.2020, 19:30, Разное

В США до сих пор не утихают протестные движения, вызванные смертью темнокожего мужчины Джорджа Флойда. Напряженной ситуацией воспользовались маргиналы и воры, которые под видом выражения гражданской позиции стали громить и грабить магазины, портить частную собственность и имущество американских граждан.

Российская телеведущая Ксения Собчак продолжает следить за развитием событий и выражать свое негодование по поводу происходящего, передает “Экспресс газета”. На сей раз внимание светской львицы привлекли похороны Флойда.

Собчак и без помощи подписчиков обратила внимание на то, что траурная процессия по антуражу уж больно напоминает ее свадьбу с театральным режиссером Константином Богомоловым: та же безвкусица и пошлость. Человека с сомнительной репутацией везли в позолоченном гробу и на белоснежной повозке с лошадьми. “Не смейте мне больше вспоминать свадьбу, ********”, – обратилась ведущая к поклонникам.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 17 Дек 2018 в 12:10 PST

Несмотря на зачастую спорные высказывания “блондинки в шоколаде”, тут с Собчак трудно не согласиться. Гораздо более скромно хоронили чернокожих, которые оказали огромное влияние на американское общество своей деятельностью – достаточно вспомнить активиста Мартина Лютера Кинга и музыкального исполнителя The Notorious B.I.G., убийство которых в свое время также вызвали народные волнения.

Джорд Флойд, именем которого теперь прикрываются наркоторговцы и мародеры, “отметился” лишь тем, что совершил ряд преступлений, в числе которых вооруженное ограбление беременной женщины. Стоит отметить, что в крови американца, умершего при задержании полицией, нашли следы наркотических веществ, которые в совокупности могут привести к передозировке и летальному исходу.



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