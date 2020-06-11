Политконсультант назвала основные критерии оценки работы губернаторов

11.06.2020, 19:30, Новости дня

Сегодня Кремль оценивает работу губернаторов по конкретным показателям – это четкая система критериев. И если у губернатора хорошие показатели, можно говорить, что он на своем месте, справляется. Об этом сообщила газете ВЗГЛЯД политконсультант Алена Август, комментируя решение Путина поддержать планы пензенского губернатора Ивана Белозерцева идти осенью на перевыборы.

«Зачем менять человека, который справляется? Если человек хорошо работает, то пусть работает и дальше. Мне кажется, так сейчас размышляет президент, – полагает Алена Август. – Тем более, мы сейчас находимся в ситуации турбулентности: коронавирус, экономический кризис, международная обстановка осложняется – мы видим что творится в США и Европе. Зачем проводить эксперименты?».

«Как я полагаю, сама кадровая политика федерального центра опирается на ключевые показатели эффективности (KPI). На их фоне неважен внешний вид губернатора, возраст, из новой волны он или из старой школы. Главное – достигаешь ли ты нужных показателей. А эти показатели касаются многих факторов: экономика, умение привлечь инвестиции, четкое исполнение нацпроектов, социальная политика, коммуникация с людьми на своей территории. Это очень «счетные» показатели, то есть их легко измерить. Тут не имеет значения эмоциональное восприятие «нравится – не нравится». Четкая система критериев, выраженная в цифрах», – считает политконсультант.

«О тех, у кого показатели хороши, можно говорить – они на своем месте, справляются. Та же история в Севастополе [с уходом губернатора Дмитрия Овсянникова] показала, что и среди губернаторов нового призыва попадаются люди, которые не тянут. Но в остальном, в принципе, они справляются достаточно неплохо. Ивана Белозерцева, кстати, сложно отнести к губернаторам новой волны. Человек уже поработал в Пензенской области определенное время – почти пять лет», – напомнила Август.

«Другое дело, что губернаторы нового призыва больше заточены на мобильность коммуникаций, то есть на общение онлайн, а психология людей в регионах не меняется так быстро. Большинство избирателей там как раз хочет «теплого задушевного разговора». У кого из числа новых назначенцев получается выстроить доверительные отношения и с населением, и с бизнес-сообществом, эти люди становятся успешными. Вот Александр Осипов в Забайкалье – пример такого удачного сотрудничества», – отметила эксперт.

Напомним, президент Владимир Путин в четверг поддержал планы губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева вновь баллотироваться на выборах главы региона, сообщил ТАСС. «Иван Александрович, конечно, у вас есть право, моральное право, во всяком случае, предъявив результаты работы людям, которые живут в Пензенской области, претендовать на новый срок на избрание в качестве главы Пензенской области», – сказал президент на встрече с губернатором, которая прошла в формате видеоконференции.

Напомним, Иван Белозерцев возглавляет Пензенскую область с сентября 2015 года.