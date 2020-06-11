Ольга Бузова обогнала Рианну в программе «Битва Фанклубов»

11.06.2020, 19:30, Разное

Ольга Бузова обогнала Рианну в программе «Битва Фанклубов», которая транслируется на МУЗ-ТВ. Информация об этом появилась на сайте и на странице телеканала в Instagram.

По итогам зрительского голосования, которое проходило девятого июня, стало известно, что за российскую исполнительницу Ольгу Бузову отдали свои голоса 55 процентов зрителей. В то время как барбадосская исполнительница и актриса Рианна получила всего 45 процентов.

«Спасибо, любимые», — поблагодарила поклонников за активность в своих Instagram-Stories Бузова.

Однако такой ход событий удивил и даже расстроил многих зрителей.

«Не может быть», «Вы серьезно?», «Как она Рианну победила?», «Не верится. Может ошибка?», «Рианна в разы круче и талантливей Бузовой», – писали возмущенные интернет-пользователи под публикацией телеканала в Instagram.

Нашлись и те, кто поддержал победительницу: «Олечка молодец. Твои люди всегда с тобой», «Самая лучшая», «Молодчинка», «Её слушают многие! Она лучшая певица».

«Битва Фанклубов» проходит с понедельника по пятницу. Сначала, в период с 15:00 до 16:00 на странице МУЗ-ТВ транслируются музыкальные клипы двух исполнителей. В это время каждый зритель имеет возможность проголосовать за того, кто понравился ему больше. Далее определяется победитель, процент голосов которого оказался больше. Именно ему предоставляют полчаса эфира. В это время телеканал показывает только его видеоклипы.