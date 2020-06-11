Семья погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась от денег

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11.06.2020, 19:16, Новости дня

Семья погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова отказывается брать деньги, если им их предложат, сообщил адвокат родственником Захарова Александр Добровинский в эфире телеканала «Россия 1».

По словам представителя защиты, до вечера среды «ни один человек из окружения Ефремова не позвонил и не принес извинений».

«Брат погибшего Сергея мне сказал, что они ждали хотя бы извинений от близких Ефремова. Семья приняла решение не брать ни одной копейки, в случае если какие-то деньги будут предложены им. Одна фраза тронула меня до сердца: «Жизнь нашего брата бесценна, и деньгами ее купить нельзя», – приводит слова Добровинского РИА «Новости».

Ранее Добровинский сообщил газете ВЗГЛЯД, что пока не встречался со своими клиентами, и намерен сделать это в понедельник, 15 июня. Тогда, по словам адвоката, станет известно, какую степень наказания, по мнению семьи погибшего, заслуживает Ефремов. Адвокат объяснил, почему решил помочь семье Захарова.

Супруга Захарова потребовала самого сурового наказания для артиста, резко отреагировав на сведения о готовности артиста оказать помощь семье погибшего. При этом адвокаты звезд отказались защищать Ефремова.



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