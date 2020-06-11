Путин поручил проверить знания школьников

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11.06.2020, 19:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поручил организовать проверку знаний школьников по общеобразовательным предметам.

«Минпросвещения РФ совместно с Рособрнадзором и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации организовать проверку знаний обучающихся по основным общеобразовательным программам и их дополнительное обучение по темам, по которым выявлен недостаточный уровень освоения», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Доклад должен быть представлен до 1 октября.

Кроме того, глава государства распорядился в срок до 30 июня разработать требования к работе школ в условиях коронавирусной инфекции, в том числе при проведении ЕГЭ, и к организации летнего отдыха для детей.

«Роспотребнадзору совместно с Минпросвещения РФ и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе при проведении единого государственного экзамена и организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2020 году», – указано в поручениях.

Ответственными за исполнение назначены глава Роспотребнадзора Анна Попова, министр просвещения Сергей Кравцов и высшие должностные лица регионов.

Помимо этого, Путин поручил разработать меры поддержки занятости студентов.

«Минобрнауки РФ совместно с Минпросвещения России, Минтрудом России, Минсельхозом РФ и при участии молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» разработать комплекс мер по поддержке занятости студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам, и обеспечить его реализацию, предусмотрев привлечение обучающихся в летний период 2020 года к оплачиваемой работе, в том числе в сферах организации отдыха и оздоровления детей, сельского хозяйства, информационно-телекоммуникационных технологий и инженерного дела», – говорится в документе. Срок подготовки доклада – 1 октября.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин поручил главам регионов проконтролировать проведение ЕГЭ, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Напомним, ранее были определены даты ЕГЭ. 29 и 30 июня состоятся пробные экзамены, а с 3 июля начнется уже плановая сдача экзаменов в зданиях школ – с соблюдением необходимых мер предосторожности: организацией пространства, обеспечением масками и перчатками, а также организацией разметки для соблюдения расстояния между учениками и партами.



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